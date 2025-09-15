Reviva aquí la primera gala de ‘Mira quién baila 2’

El Estudio Marco Picado se encendió este domingo con el regreso de Mira quién baila (MQB). La segunda temporada abrió con un vibrante opening grupal y dio paso a las presentaciones de las 10 parejas que competirán durante las próximas 12 semanas.

La primera en salir a la pista fue la exreina de belleza Ivonne Cerdas, junto a Kevin Vera, con un jive. Luego, el brasileño Neto Rangel y Jazhel Acevedo pusieron romanticismo con una bachata.

La fisioterapeuta Katherine Campbell y Erick Vásquez sorprendieron con un elegante foxtrot, mientras que Thais Alfaro y Kenneth González encendieron el escenario con salsa.

El bolero criollo llegó de la mano de Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña, seguidos por el vals de Jeff-On y Alhana Morales, que les valió el reconocimiento como Pareja Wow de la noche.

Con gran energía, Daniel Montoya y Tatiana Sánchez pusieron sabor con swing criollo, y Mariana Uriarte y Michael Rubí se adueñaron de la pista con un potente cha-cha. El dramatismo lo aportaron Ítalo Marenco y Lucía Jiménez con un tango cargado de pasión, mientras que el cierre estuvo a cargo del exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes con un alegre merengue.

Los jueces Tony Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira valoraron técnica y entrega, y recordaron que el ganador donará $15.000 a la fundación que apoya. El segundo y tercer lugar recibirán $7.000 y $5.000 respectivamente, mientras que las parejas eliminadas se llevarán $3.000 para sus causas sociales.

Con esta primera gala, MQB dejó claro que la competencia apenas comienza y que cada domingo, a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, el público podrá seguir apoyando a sus favoritos.

Repase la gala completa en el siguiente video:



