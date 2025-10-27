Reviva aquí la noche de películas de ‘Mira quién baila’
Gracias al encanto de ‘La Máscara’, Jeff-On logró su tercer premio Wow en esta sétima gala del programa.
La sétima gala de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) se convirtió en un verdadero homenaje al cine, donde cada pareja interpretó icónicas películas con pasión, técnica y emoción.
La velada comenzó con un enérgico opening inspirado en Grease, que transportó al público a los años dorados de los musicales, marcando el tono de una noche vibrante y nostálgica.
Entre los momentos más destacados, Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña recrearon Dirty Dancing, sorprendiendo con su química y elevaciones impecables que arrancaron aplausos de pie.
Mariana Uriarte y Michael Rubí emocionaron con una interpretación contemporánea de Titanic, logrando transmitir la historia de Jack y Rose con delicadeza y conexión genuina.
El humor y la creatividad también tuvieron su espacio con Daniel Montoya y Tatiana Sánchez, quienes se metieron en la piel de Los Locos Adams, combinando freestyle y paso doble en un espectáculo que divirtió y encantó al público.
Por su parte, Katherine Campbell y Erick Vázquez fusionaron rumba y danza contemporánea, inspirados en The Bodyguard, evocando con sutileza el amor imposible inmortalizado por Whitney Houston.
La pareja integrada por Jeff-On y Alhanna Morales volvió a destacar, ganando por tercera vez el premio a la Pareja Wow con su enérgico mambo inspirado en La Máscara.
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez cerraron la noche con un intenso vals inspirado en Guasón y Harley Quinn, lleno de dramatismo y control, que dejó a los jueces de pie.
Más allá del espectáculo, la competencia mantiene un fuerte espíritu solidario. El ganador de la temporada donará $15.000 a su causa benéfica, mientras que el segundo y tercer lugar aportarán $7.000 y $5.000, respectivamente, y quienes abandonen la competencia también contribuirán con $3.000 a sus fundaciones.
La producción confirmó que Neto Rangel no pudo participar en la sétima gala debido a una lesión en la columna. Además, a partir del próximo domingo aumentará en dificultad, ya que las parejas deberán presentar dos coreografías.
Repase la gala completa en el siguiente video:
MQB se transmite todos los domingos por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.