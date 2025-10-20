Repase aquí la sexta gala de ‘Mira quién baila’

La sexta gala de Mira quién baila (MQB) se vivió con emoción y espíritu solidario, en una noche marcada por el talento y la entrega de los ocho participantes. Entre luces, aplausos y coreografías vibrantes, los concursantes dieron lo mejor de sí para impresionar al jurado y continuar apoyando las causas sociales que representan.

El momento más emotivo llegó con la eliminación de Randall “Chiqui” Brenes, quien se convirtió en el tercer participante en abandonar la competencia tras perder la votación del público frente a Daniel Montoya.

Brenes obtuvo un 48,46% de los votos, mientras que Montoya logró un 51,54%. A pesar de su salida, el exfutbolista recibió $3.000 para donar al Hogar de Niños Baik, organización que brinda albergue y educación a menores huérfanos.

La gala también destacó por el reconocimiento a Ítalo Marenco y su compañera Lucía Jiménez, quienes fueron premiados como la Pareja Wow de la noche. Su poderoso paso doble al ritmo de La malagueña les valió elogios por su fuerza escénica y evolución artística, además de un premio de $1.000 para compartir.

El show abrió con una explosiva presentación de Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes bailaron un merengue lleno de energía dedicado al Centro Canaan Zoé, fundación que atiende a personas en rehabilitación. Luego, Jeff-On y Alhana Morales rindieron tributo a Michael Jackson con un freestyle inspirado en Smooth Criminal, en apoyo a la fundación Pollitos de Hierro, que ayuda a niños con cáncer.

Otras actuaciones destacadas fueron las de Neto Rangel y Maybelle Valverde, con una animada salsa dedicada a Dynamika, y la de Ericka “Keka” Morera, que encendió la pista con reguetón para apoyar a Fundavida. También brilló Katherine Campbell con un elegante vals dedicado a mujeres sobrevivientes de cáncer, mientras que Daniel Montoya mostró su crecimiento artístico con un jive lleno de energía en nombre de Proyecto Daniel.

El cierre de la noche estuvo a cargo de “Chiqui” Brenes, quien conmovió al público con una coreografía contemporánea titulada Ordinary, inspirada en el amor y la esperanza. Su interpretación fue el broche sensible de una velada donde el arte se puso al servicio de la solidaridad.

En esta temporada, MQB combina espectáculo y compromiso social, otorgando $15.000, $7.000 y $5.000 a las tres fundaciones ganadoras, además de $3.000 a las de los eliminados. Con la competencia cada vez más reñida, la próxima gala promete nuevas emociones y más talento en la pista.

Repase la gala completa en el siguiente video: