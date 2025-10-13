Repase aquí la quinta gala de ‘Mira quién baila 2’

La quinta gala de Mira quién baila (MQB) encendió nuevamente la pista este domingo 12 de octubre con una velada repleta de energía, carisma y talento.

Los ocho participantes demostraron su evolución en el concurso, enfrentando nuevos desafíos que pusieron a prueba su técnica y su conexión con el público. Como cada semana, los famosos bailaron junto a sus compañeros profesionales, en una competencia que combina espectáculo y solidaridad.

En esta edición, los concursantes contaron con un apoyo especial: representantes de las fundaciones a las que dedican su participación. Cada pareja eliminada dona $3.000 a su causa, mientras que el ganador de la temporada entregará $15.000 a la organización que representa. El segundo y tercer lugar también recibirán aportes de $7.000 y $5.000, respectivamente, lo que refuerza el propósito benéfico del formato.

La noche tuvo como gran reconocimiento el galardón Pareja Wow, que por segunda ocasión fue para Jeff On y Alhana Morales. Su potente paso doble al ritmo de Que viva España cautivó a los jueces, quienes destacaron la ejecución impecable y la fuerza escénica de la dupla. Ellos obtuvieron $1.000 como premio.

Aunque no hubo eliminaciones, el jurado anunció que “Chiqui” Brenes y Daniel Montoya quedaron nominados. El público decidirá cuál de los dos continuará en la competencia durante la próxima gala. Ambos recibieron críticas mixtas: Brenes destacó por su energía en un freestyle, pero debe mejorar las transiciones, mientras que Montoya fue elogiado por su progreso, aunque los jueces le pidieron mayor entrega y horas de ensayo.

Entre las presentaciones más destacadas, Mariana Uriarte y Michael Rubí impresionaron con una rumba elegante y llena de química, mientras que Katherine Campbell y Erick Vásquez aportaron dramatismo con una bachata cargada de sensualidad. Por su parte, Neto Rangel y Jahzell Acevedo emocionaron con un vals que mostró el crecimiento artístico del brasileño, ganándose el reconocimiento del jurado por su delicadeza y conexión emocional.

La alegría también se sintió con el merengue de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes llenaron la pista de energía y dinamismo, aunque los jueces pidieron mayor desarrollo en la historia coreográfica. La encargada de cerrar la noche fue Ericka “Keka” Morera, que junto a Javier Acuña presentó un jive vibrante y acrobático. Su actuación fue aplaudida por el público, aunque los expertos le recomendaron mayor confianza en las cargadas.

La competencia de MQB sigue más reñida que nunca. Los participantes han demostrado avances notables, y cada semana el nivel técnico y artístico sube un peldaño más.

La sexta gala promete emociones fuertes, con la próxima eliminación y nuevas coreografías que podrían cambiar el rumbo del concurso.

