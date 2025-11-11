EN VIVO
¡Quinta gala de eliminación! Vea aquí los ensayos de 'Mira quién baila'

El público podrá entrar virtualmente a los salones de práctica antes de la décima noche. Ítalo y Katherine enfrentan la zona de riesgo en una semana clave del formato.

Por Mariana Valladares 11 de noviembre de 2025, 10:14 AM

Este domingo se realizará la quinta gala de eliminación de Mira quién baila (MQB) y la tensión aumenta entre los participantes. En esta ocasión, Ítalo Marenco y Katherine Campbell se encuentran en la “zona de riesgo”, por lo que la décima noche de competencia será decisiva para ambos.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Estos son los horarios de los próximos días:

Martes 11 de noviembre

MQB horarios semana 10

Miércoles 12 de noviembre

MQB horarios semana 10

Jueves 13 de noviembre

MQB horarios semana 10

Recuerde que puede votar hasta siete veces por día por su pareja favorita.

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

MQB Teletica

