Primera noche de eliminación en MQB: estos son los ritmos que verá en la pista de baile

La tercera gala de Mira quién baila (MQB) promete emociones al máximo, ya que este domingo se llevará a cabo la primera eliminación del programa. Los participantes se enfrentarán a distintos ritmos de baile que pondrán a prueba su versatilidad y técnica, mientras buscan ganarse el apoyo del público para continuar en competencia.

Esta semana ha sido sumamente retadora para varias parejas, debido a lesiones sufridas por alguno de sus integrantes. Lucía Jiménez, pareja de Ítalo Marenco, tuvo un accidente en el salón de ensayo, lo que le provocó una seria inflamación en el ojo. Por otro lado, Daniel Montoya llegará a la pista con una fisura en un dedo del pie, situación que lo obligó a practicar la coreografía con una bota ortopédica (ver video adjunto).



Pese a eso, para esta gala, los famosos y sus parejas no solo deberán brillar en la pista, sino también demostrar que pueden adaptarse a diversos estilos. Los ritmos que veremos este domingo serán los siguientes:

Bachata : la periodista Thais Alfaro y el prodigio Kenneth González (#TeamThais) buscarán conquistar a la audiencia con sensualidad y ritmo.

Salsa : la influencer Mariana Uriarte junto al calificado coreógrafo Michael Rubí (#TeamMari) preparan un espectáculo lleno de energía y destreza.

Merengue : el humorista Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (#TeamDani) prometen contagiar al público con su alegría y movimiento.

Paso Doble : la fisioterapeuta Katherine Campbell y el mexicano Erick Vásquez (#TeamKathy) llevarán a la pista la intensidad y dramatismo de este ritmo español.

Quickstep : la periodista Ericka Morera “Keka” y Javier Acuña (#TeamKeka) mostrarán elegancia y rapidez al estilo clásico del ballroom .

Swing Criollo : el presentador Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (#TeamItalo) mezclarán acrobacia y técnica con un toque de sabor local.

Cha cha : el cantante Jeff-On y Alhana Morales (#TeamJeff) traerán frescura y energía latina a la pista.

Tango : la exreina de belleza Ivonne Cerdas y el mexicano Kevin Vera (#TeamIvonne) interpretarán la fuerza y pasión de este baile argentino.

Samba : el DJ brasileño Neto Rangel y Jazhel Acevedo (#TeamNeto) desplegarán ritmo y color para encender la pista.

Vals: el exfutbolista Rándall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes (#TeamChiqui) transportarán al público a un baile romántico y elegante.

El viernes se realizará el ensayo técnico desde el Estudio Marco Picado, mientras que el sábado será el ensayo general. Ambos espacios son claves para que los famosos y sus bailarines ajusten los detalles finales de sus presentaciones.

​Esta noche de eliminación llega con sus primeros nominados: la exreina de belleza Ivonne Cerdas y el exfutbolista “Chiqui” Brenes. Ambos deberán defender su permanencia en la competencia, y será el público quien decida quién continúa.

Para apoyar a su participante favorito puede votar en https://votos.teletica.com, enviar un mensaje de texto o por WhatsApp al 6070-0777, usando el hashtag #TeamChiqui o #TeamIvonne. Cada persona puede emitir hasta siete votos diarios.

El participante que abandone la competencia llevará $3.000 al proyecto social que eligió apoyar. Ivonne y Kevin han decidido respaldar a la Asociación Labio Paladar Hendido, mientras que “Chiqui” y Yessenia apoyarán al Hogar de Niños Baik.

Cada pareja deberá exigirse al máximo para conquistar tanto al jurado como a la audiencia, que podrá apoyar a sus favoritos en redes sociales y en cada transmisión dominical a partir de las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.