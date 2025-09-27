Posible fisura en costilla preocupa a Thais Alfaro y su bailarín Kenneth González

Se encienden las alarmas en Mira quién baila (MQB) ante una posible fisura en una costilla de la periodista Thais Alfaro.

Esto no solo preocupa a la comunicadora, sino también a su bailarín Kenneth González, ya que deberán tener mucho más cuidado en las alzadas de la coreografía que presentarán este domingo.

Según explicó Alfaro, la lesión viene de la última presentación, “él me bajó, como que hizo fuerza y yo no me supe sostener, entonces puse todo mi peso aquí en su hombro”.

De acuerdo con el médico que le realizó una primera revisión, Thais presenta un golpe en la sexta costilla, lo que le puede provocar una inflamación y un gran dolor.

La presentadora de Buen Día divide su tiempo entre la conducción de televisión, el trabajo en redes sociales y la maternidad de tres niños, pero dice estar decidida y organizada al 100% para disfrutar de este gran reto.