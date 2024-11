Por tercera vez, "Mimi” Ortiz y Yenier Jiménez ganan 'Pareja Wow' de MQB

El segundo número de la noche de Diego y Yessenia fue una enérgica coreografía de axe, al ritmo de Danca da manivela. El público se puso de pie durante el número y con las linternas de sus celulares iluminaron la pista.

Toni Costa dijo que le gustó más esta presentación que la anterior. Por su parte, la jueza Guzmán añadió que le gustó, pero no la deslumbró y le pidió más fuerza de cara a la final.

volvieron a presentarse, esta vez con un explosivo pop al ritmo de Michael Jackson. "Yo me quedo de pie porque me ha encantado esta coreografía", dijo el juez Rovira.El experto en actuación, Mauricio Astorga, se bajó del panel de jueces y se quitó el sombrero, literal, luego de esta presentación. Además, destacó que bailar como Jackson es un "reto y un riesgo" y que estuvo al nivel de una puesta en escena que se puede presentar en cualquier escenario del mundo.

En su segundo número de la noche, la boxeadora Naomy y su bailarín Erick presentaron una enérgica samba. El juez Rovira destacó que le encantó la coreografía y que fue un gran cierre para ella en esta undécima gala. El actor Astorga subrayó el esfuerzo y la tenacidad de la más joven en competencia.

​La última presentación de la noche estuvo a cargo de Lisbeth y Javier, con una coreografía de contemporáneo al ritmo de la canción Call out my name.

La jueza Guzmán comentó que le gustó más esta presentación de contemporáneo que la anterior. "Quiero decirte que para la final tienes que reventarla. Gracias por aguantar nuestras exigencias y nominaciones", finalizó la salvadoreña.

Siga el desempeño de los participantes en la recta final de la competencia, a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 o el app TDMAX.