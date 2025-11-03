Polémica rodea a Daniel Montoya tras comentario sobre Fuente de la Hispanidad en MQB

El humorista de Toros Teletica y participante de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), Daniel Montoya, expresó su molestia tras los comentarios del juez español Isaac Rovira en la octava gala del formato de baile.

​"Si llego a la final o el día que me saquen, todos vamos a ir a la celebrar a la Fuente de la Hispanidad y vamos a invitar a Isaac", fue el contundente comentario que dio Montoya a Rovira.

La intervención llegó luego del primer baile de Montoya y su coreógrafa, Tatiana Sánchez, quienes presentaron un número de vals. El experto español criticó el trabajo del comediante y dijo que no sabía si debía seguir en MQB porque “sus habilidades tienen un límite”.

Además, desde ese momento dio a entender que Daniel sería uno de los nominados de la noche, situación que fue confirmada más de una hora después.

Durante su segunda presentación de la noche, Daniel y Tatiana llenaron el Estudio Marco Picado de energía con un número libre al son de El meneaito, pero los comentarios de Rovira llegaron una vez más.

​"Creo que la habilidad tiene sus límites y hay otros participantes que bailan mejor que tú y no pasa nada. La semana pasada te defendí porque creo que has mejorado mucho, pero no sé si puedas mejorar más", agregó el español.

Rovira aclaró que él está en MQB como experto, admitió que no quiere que Montoya se enoje con él y que valora el compromiso de los participantes. Pese a ello, fue enfático en que califica el baile y las mejorías de los famosos, “no el esfuerzo porque así todos ganarían”.

​“Es claro que el señor tiene sus favoritos”, dice Daniel Montoya

La polémica se dio previo a la nominación. Al final de la gala de MQB, los jueces confirmaron que Daniel y Ericka “Keka” Morera son los famosos en “zona de riesgo”. Ante esto, Teletica.com conversó con Montoya, quien no ocultó su molestia.

​"Bien, tranquilo. Ya estamos acostumbrados. Es la tercera y vamos a seguir poniéndole con la gente que quiera apoyarnos, que quiera votar por nosotros. Cierto que esta semana el baile no fue lo mejor que hicimos, pero las semanas atrás fueron buenos y le pusimos muchas ganas. Eso creo que ha sido muy importante para la gente, creo que los jueces han sido muy fuertes con nosotros, principalmente Isaac. El mismo Javier lo dijo ahora en 'Mira quién habla'", agregó el humorista.

Daniel continuó diciendo que Rovira tiene sus favoritos, pero que él dará su 100% para seguir en la pista del Marco Picado

"Creo que el señor tiene sus favoritos y es cosa de él; pero bueno, hay que seguir y ponerle, para adelante. Siento que tiró a la basura todo lo que hemos hecho en estas galas, pero bueno, vamos a recoger la basura para botarla nosotros", terminó.

Además de estas declaraciones, el integrante de Toros Teletica confesó por medio de sus redes sociales que de todas las nominaciones, esta es la que más le ha afectado.

​"Primero porque me tiraron y me avergonzaron en TV nacional. Tiraron al piso el trabajo que Tati y yo hemos realizado durante estas galas. He tratado de hacer un esfuerzo extra por mis lesiones que son consecuencia de malos hábitos que tuve en el pasado y segundo, porque ver comentarios de personas diciendo que tengo que ser más humilde y aceptar las críticas, sin decir nada", recalcó Montoya.

Daniel terminó su mensaje expresando que siempre ha sido respetuoso con los jueces y que seguirá luchando en la competencia por el Proyecto Daniel y las personas que lo apoyan en casa, “aunque a veces no estemos al 100% y la moral quede por el suelo”.