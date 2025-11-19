Pese a haber ocultado lesión, Ítalo Marenco llega a la final de MQB

El público volvió a hablar fuerte y claro. Tras una semana completa en “zona de riesgo”, Mira quién baila (MQB) definió su quinta eliminación: Katherine Campbell se despidió del reality, mientras que Ítalo Marenco aseguró su pase directo a la gran final del programa.



Con un contundente 60,81% de los votos, Marenco ganó el respaldo de la audiencia, que una vez más se volcó a apoyarlo en redes, transmisiones en vivo y hasta desde hospitales.

“Agradecerle a Dios muchísimo y a la gente, porque se siente lindísimo. Abrí los ojos y ya estaban los pantallazos: ‘Ítalo, aquí está mi voto en el Hospital de Niños, en el quinto piso’. Las mamás votando… Se siente el cariño, se siente el amor y ahora faltan dos galas donde tenemos que ir con todo”, dijo el actor tras conocer que continuaba en competencia.



Una lesión oculta

Detrás de su avance había un detalle que el público desconocía: Marenco llegó a la gala con una lesión que intentó mantener en secreto.

Como “un niño rebelde”, según se describió entre risas, se fisuró un dedo y no pensaba decirle a nadie. Sin embargo, el dolor obligó a intervenir.

​“Porque quería seguir, eso era todo. Entonces me dijo la persona que me vio el dedo: ‘O se lo entablillo o se lo duermo’. Y donde metió esa inyección… bueno, ahí pegábamos gritos. Ahorita está dormido y cuando despierta duele, pero faltan dos semanitas. Ahí seguirá dormido; dos semanas después vemos qué pasa con ese dedo”, relató.

Su pareja de baile, Lucía Jiménez, no ocultó el orgullo que siente por su compañero tras semanas de ensayos, caídas, lesiones y coreografías exigentes.

​“Mi compañero lo ha dejado todo en la pista. Estoy muy orgullosa y muy contenta de él porque si nos íbamos hoy o no, la verdad que lo hemos dado todo y así seguirá siendo hasta la final”, expresó la bailarina.

Ahora, con la final a la vuelta de la esquina y una lesión que promete acompañarlo hasta el último baile, Ítalo Marenco se prepara para cerrar la temporada dejando el cuerpo —y el dedo entumecido— en la pista.



Siga este programa los domingos a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.





