Pese a ganar 'Premio Wow', Neto Rangel es eliminado de 'Mira quién baila' en la semifinal

El bailarín brasileño Neto Rangel se convirtió en el eliminado de la undécima gala de Mira quién baila (MQB), luego de enfrentar su segunda vez en “zona de riesgo”.

Mariana Uriarte sigue en competencia. Pese a su salida, en su última gala Rangel y su bailarina ganaron el Team Wow.

En total, la maquillista logró el 61,19% de los votos, mientras que el brasileño obtuvo el 38,81% del apoyo del público.



Con su salida, ﻿entregará una ayuda económica de $3.000 a su causa social: Dynamika, una fundación dedicada a promover la inclusión social y el desarrollo integral de niños con algún tipo de discapacidad.

Ahora solo quedan cuatro participantes en el reality de baile y el próximo domingo es el final de esta segunda temporada.

