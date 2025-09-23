“Parece que me fisuré el dedo”: Daniel Montoya enfrenta segunda lesión en MQB

El humorista Daniel Montoya, participante de Mira quién baila (MQB), enfrenta su segunda lesión desde el inicio de la competencia. En apenas tres días de ensayos, Montoya sufrió una inflamación en sus rodillas, y ahora se suma una molestia en el dedo gordo del pie derecho que puede afectar su preparación para la tercera gala del show.

“Buenas, le saluda el mejor guerrero de Dios (risas). Parece que me fisuré un dedo, me van a llevar a hacerme una placa. No me duele, solo me molesta un poco, pero vamos a ver qué pasa. Ya las rodillas están en todas. Desde el primer ensayo técnico haciendo el gusano pegué el dedo y andaba esa molestia. Ahora estábamos en ensayo, siento la molestia. Dice la doctora Katherine (Campbell, quien también es concursante) que me lesioné”, explicó Montoya.





Según el ortopedista Álvaro Rivera, especialista que valoró al artista, el golpe se localiza en la base del dedo gordo del pie derecho, en una estructura ósea conocida como sesamoideo, que “limita mucho la función del pie”. El tendón responsable del movimiento de punta del pie “está muy resentido por el golpe”.

“Se le debió hacer un ultrasonido, se colocó un tratamiento inyectado en la zona, y también antiinflamatorio y analgésico por vía, además se le envió a reposo y colocarse mucho hielo”, agregó Rivera.

La producción aún valora si el humorista podrá bailar el próximo domingo.

Montoya, quien tiene como pareja de baile a Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y única costarricense graduada de la prestigiosa escuela Alvin Ailey en Nueva York, espera recuperarse a tiempo para no perder más días de preparación.

