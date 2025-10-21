Otro bolso Birkin de Hermès que perteneció a Jane Birkin será subastado en Abu Dabi

Uno de los bolsos Birkin de Hermès que perteneció a la cantante y actriz Jane Birkin se subastará el 5 de diciembre en Abu Dabi, meses después de la venta millonaria de otra pieza similar, anunció el martes la casa de remates Sotheby's.

Este gran bolso negro de cuero, conocido como el Birkin Voyageur, tiene un aspecto algo desgastado y está adornado con inscripciones manuscritas de la artista británica, fallecida en 2023. El objeto está valorado entre 230.000 y 430.000 dólares.

Regalado por Hermès a Jane Birkin en 2003, era uno de los cuatro bolsos que la artista recibió tras vender su emblemático prototipo en 1994 a beneficio de una asociación de lucha contra el sida, añadió la casa de subastas.

El bolso fue subastado una primera vez en 2007 a beneficio de una asociación de defensa de los derechos humanos, y luego pasó a formar parte de una colección privada.





​"Vender sus bolsos Birkin para recaudar fondos para obras benéficas que le importaban, después de varios años de uso, se convirtió en una tradición para Jane Birkin, y Hermès los reemplazaba cada vez", explicó Sotheby's.

En julio, el primer bolso Birkin diseñado especialmente para Jane Birkin en 1984 fue subastado por casi $8,6 millones (casi $10 millones), convirtiéndose en el bolso más caro jamás rematado.