¡Nominaciones en la puerta! Estos son los ritmos de la quinta gala de MQB

La competencia de Mira quién baila (MQB) llega a su quinta gala cargada de energía, ritmo y compromiso social.

Este domingo, las celebridades volverán a demostrar su talento sobre la pista, pero también vivirán momentos de tensión: dos famosos caerán a la zona de riesgo y uno de ellos deberá despedirse definitivamente del concurso en la sexta noche de competencia.

En esta gala, los participantes pondrán a prueba su versatilidad con una amplia gama de ritmos, que van desde los clásicos latinos hasta estilos más contemporáneos.

Los ritmos que pondrán a bailar la quinta gala

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez presentarán un merengue , género lleno de sabor y velocidad que promete encender el escenario.

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña mostrarán su energía con un jive , uno de los bailes más explosivos del show .

Mariana Uriarte y Michael Rubí apostarán por la sensualidad de la rumba .

Katherine Campbell y Erick Vázquez pondrán romanticismo con una bachata .

Jeff On y Alhana Morales destacarán con el clásico y elegante paso doble .

Rándall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes desplegarán creatividad en un freestyle .

Neto Rangel y Jahzell Acevedo llevarán emoción al escenario con un vals .

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez cerrarán la noche al ritmo vibrante de la salsa.

Con cada gala, las parejas no solo bailan por un puntaje, sino también por una causa. Cada uno de los famosos apoya a una fundación costarricense, fortaleciendo así el propósito solidario del formato.

Ivonne Cerdas y Thais Alfaro ya se despidieron de la competencia, por lo que solo quedan ocho parejas compitiendo por el premio de $15.000 para su fundación.

La quinta gala de MQB promete ser una noche de emociones intensas, talento y solidaridad. Los seguidores podrán disfrutar de las presentaciones y votar por sus favoritos este domingo a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



