Nominación y doble presentación en MQB: vea cómo se preparan las parejas para octava gala

Este domingo 2 de noviembre, la pista de Mira quién baila (MQB) volverá a brillar con las siete estrellas en competencia, aunque a partir de esta gala los famosos enfrentarán un nuevo reto: dos coreografías por noche.

Además de esta novedad, se realizará la cuarta nominación. La pareja que menos apoyo del público reciba, dirá adiós a la competencia una semana después.

Ante este panorama, cada pareja dará lo mejor de sí para seguir en el reality show y apoyar a su causa social. Usted puede seguir esta preparación a través de Teletica.com.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a https://eventos.teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará que dice “Ensayos”. ​

Estos son los horarios de este jueves:

Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Estas “cámaras ocultas” tienen sonido, por lo que puede disfrutar de este espacio como si estuviera dentro del estudio de baile.



Puede ver la emisión en vivo de MQB por medio de la señal de Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



