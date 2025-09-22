¡Noche explosiva! Mariana Uriarte y Michael Rubí ganan 'Pareja Wow' en segunda gala de MQB

La pista de Mira quién baila (MQB) volvió a brillar este domingo 21 de septiembre con una segunda gala cargada de emociones, energía y mucho talento. Diez parejas subieron al escenario para demostrar que cada semana la competencia se pone más intensa y que nadie quiere quedarse atrás.

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes con sus números de slow foxtrot al ritmo de All of me. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.

Además, los primeros nominados de la temporada son Randall "Chiqui" Brenes e Ivonne Cerdas.

​Repase las diez coreografías que engalanaron el Marco Picado

El encargado de abrir la noche fue Randall “Chiqui” Brenes junto a Yessenia Reyes, quienes sorprendieron con un electrizante rock and roll al ritmo de Rock de la cárcel. Con celdas como utilería y una puesta en escena rebelde, encendieron de inmediato al público.

El experto español Isaac Rovira destacó que "no se ve nada mal" y que por la rapidez del ritmo, es normal que los pasos no se vean tan pulidos y felicitó a su pareja, Reyes, por lo logrado.

"Voy a empezar por lo bueno, me gustó la velocidad, la actitud, pasos básicos bien, pero la semana pasada merengue, hoy este, es muy rápido. Yo quería verte en otro nivel y vi lo mismo que las semanas pasadas... Te adelantabas un poquito y sacaste a Yessenia de tiempo. Cada noche debe ser una final para ti. Así que suerte", expresó Toni Costa.



La elegancia española se hizo presente con Neto Rangel y Jazhel Acevedo, que presentaron un imponente paso doble con España Cañí. Su interpretación estuvo llena de fuerza y carácter, transmitiendo la esencia taurina del género y logró que al final del número, Toni Costa, Isaac Rovira e Isabel Guzmán se pusieran de pie para avalar la presentación.

﻿"Felicidades, y a Jazhel, menudo paso doble. Clavao, muy bien. Me gustó mucho como se vio. No hubo ningún error, pero me falta definición, fuerza, garra, como si estuvieras enfadado. Pero para mí muy bien"

​"Estaba atónita. Famosos, famosas, eso es lo que necesitamos, que trabajen en lo que les decimos. Están subiendo la dificultad, que lo pedimos. Vamos a seguir trabajando en técnica. Porfa, no baje la guardia, porque si seguís a este ritmo nos vas a dar sorpresas", agregó Guzmán, a lo que Isaac Rovira coincidió.

El sabor costarricense llegó con Jefferson Donado “Jeff-On” y Alhana Morales, quienes pusieron alegría en la pista con un swing criollo al compás de El toro y la luna. La chispa de ambos conquistó al público.

​"Lo hiciste de maravilla, súper, los pasos cruzados, la dificultad con la que abordaste. Todo, muy bien. Te felicito. Ojalá podamos ver más de esto", indicó Guzmán.

El juez Mauricio Astorga pidió sostener el personaje y nunca perder la actitud. Por lo demás, lo felicitó.

Luego fue el turno de Thais Alfaro y Kenneth González, que apostaron por la elegancia de un vals con Kiss from a rose. Su baile se distinguió por la conexión y la delicadeza, logrando un momento romántico en la velada.

​"Es en estos momentos cuando el artista saca la casa. Salimos al escenario con alguna situación y defendiste divinamente el personaje, suave con mucha intensidad en algunos momentos. Me gustó muchísimo", expresó el juez tico Mauricio Astorga.

Rovira pidió mejorar la postura: espalda, cuello, cadera. La conexión con González hizo que el español quedara deslumbrado y los felicitó en este aspecto.

La fiesta continuó con Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña, quienes contagiaron sonrisas con un divertido merengue al ritmo de La vaca. Su energía arrancó aplausos en todo el set.

​"Tanto la semana pasada como esta, te veo muy cómoda bailando. Quiero verte bailando algo distinto, que te saque de tu zona de confort. Para ver si sigue siendo tan bueno", agregó Rovira.

Costa dijo que no hizo falta cargadas porque estuvo muy bien. Los felicitó por la sincronía y complicidad como pareja.

El romanticismo tomó protagonismo con Ivonne Cerdas y Kevin Vera, que interpretaron un bolero criollo con Florecilla de amor. Su complicidad se notó en cada movimiento.

Toni Costa destacó el ritmo, dijo que le gustó.

"A veces tu pelvis abusa hacia adelante. Tener cuidado con eso. Si levantamos un poquito el talón, haremos los pasos más rápidos", expresó

Los otros expertos destacaron el trabajo de la modelo, aunque pidieron más rapidez y mejorar la postura.

La salsa se apoderó del escenario gracias a Katherine Campbell y Erick Vásquez, quienes encendieron la pista con Federico Boogaloo. Su presentación fue explosiva y llena de sabor.

​"Qué movimiento, sabor. Vi una bailarina de calle pero también de academia. Lo único que pido es mejorar los pies. Este sabor es de la cultura afro costarricense. Te felicito", acotó Toni Costa.

"Aquí acaba de pasar un huracán, el huracán Campbell", expresó el juez tico. Astorga dijo que vio un derroche de energía y la felicitó por ello.

Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con Daniel Montoya y Tatiana Sánchez, que enfrentaron el clásico tango Por una cabeza. Con porte y dramatismo, lograron transmitir toda la pasión del género.

​"Felicidades, Tatiana. Me gustó mucho su versatilidad. Desarrollaste un personaje intenso, desarrollado, muy bien", agregó Mauricio Astorga.

Rovira dijo que "me encantó" y agradeció por "cambiar su imagen".

La bachata apareció con Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes bailaron Aventura con el icónico tema Obsesión.

​"Veo más conexión, todavía más. Veo que la buscabas, si la perdías, la buscabas. Me encantó la postura, solo trabajaría la suavidad de las piernas, tal vez un poco más suave. Aparte de eso, coincido, vas creciendo", expresó la experta Guzmán.

​"Muy bien la conexión, las miradas. Vi dos personas, desarrollaron una bonita historia", acotó Mauricio Astorga.

​Finalmente, la gala cerró con la elegancia de Mariana Uriarte y Michael Rubí, que interpretaron un slow foxtrot al ritmo de All of me. Su presentación sofisticada fue el broche perfecto para una noche de contrastes.

​"Sos diferente y versátil. Desarrollaste un personaje elegante, suave, lleno de magia",

Isabel Guzmán la felicitó por los giros y le pidió continuar mejorando, porque de la semana uno a la dos, la mejoría es significativa y espera que no baje la guardia.

La competencia sigue al rojo vivo y cada pareja busca superarse semana a semana. Con ritmos variados y actuaciones llenas de entrega, esta segunda gala dejó claro que la pista de MQB seguirá siendo escenario de grandes emociones.

Cada pareja deberá exigirse al máximo para conquistar tanto al jurado como a la audiencia, que podrá apoyar a sus favoritos en redes sociales y en cada transmisión dominical a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com el app TDMAX.







