Noche de despedidas y triunfos: Ítalo Marenco gana por segunda vez 'Pareja Wow'

La sexta gala de Mira quién baila (MQB) se vivió con intensidad, emoción y mucho corazón. Entre luces, aplausos y coreografías memorables, los ocho participantes dieron lo mejor de sí, no solo para conquistar al jurado, sino también para seguir apoyando las causas que representan.



Cada paso en la pista fue una muestra de esfuerzo y compromiso, en una noche donde el talento se mezcló con la solidaridad.



Luego de una semana en "zona de riesgo", Randall "Chiqui" Brenes es el tercer participante en decir adiós, luego de perder la votación del público frente a Daniel Montoya.

Brenes logró un 48,46% de los votos, mientras que Montoya obtuvo el 51,54 del apoyo de la audiencia, por lo que sigue en competencia.



Como parte del formato del programa, el ex seleccionado nacional recibió $3.000 para entregar al proyecto social que eligió: el Hogar de Niños Baik, una fundación que ofrece albergue, educación y apoyo emocional a menores huérfanos.



El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Ítalo Marenco y la reconocida coreógrafa Lucía Jiménez quienes con paso doble conquistaron a los jueces. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.

Durante la gala, los jueces Tony Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira valoraron la técnica, pero también la entrega y autenticidad de los participantes, destacando el avance general de todos en esta etapa de la competencia.

​Los bailes de la noche

La velada inició con Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes abrieron la pista con un alegre merengue al ritmo de El virao. Acompañados por cuatro extras, ofrecieron una coreografía cargada de energía y sabor tropical.

Mariana, quien representa al Centro Canaan Zoé, fundación dedicada a la rehabilitación y salud mental de personas farmacodependientes, dedicó su actuación a la esperanza y la resiliencia.

​"¡Qué nivel de apertura. Muy detallada, cualquier cantidad de cosas, la complejidad de las alzadas. No puedo describir el final, porque lo hiciste con el zapato a medio pie. Qué nivel de energía", recalcó la jueza Isabel Guzmán.

​"Estoy encantando de la competitividad que veo esta temporada... La semana pasada me encantó el merengue de Ítalo, y este tuyo me gusta más. Me gusta ver esta potencia, energía, que rompas mil zapatos", terminó el juez español Isaac Rovira.

Luego fue el turno de "Jeff-On" y Alhana Morales, que interpretaron un freestyle inspirado en el icónico Smooth Criminal de Michael Jackson. Con mesas, sillas y faros como utilería, ofrecieron una propuesta cargada de precisión y estilo.

La pareja baila a favor de la fundación Pollitos de Hierro, que apoya a niños con cáncer en Costa Rica, y una vez más mostraron su compromiso con esta noble causa.

​"No es tarea fácil imitar al mejor del mundo. Tu técnica, tu disciplina, tu enfoque. Me gustó mucho, la parte del tango. El baile bien hecho, las líneas bien, me hubiera gustado más desplazamiento, pero bien", ratificó el experto en danza Toni Costa.

​"En esta canción Michael Jackson hace una referencia al cine negro y lo sintetizaste muy bien, con un personaje fuerte, amenazante y con profundidad en la psicología del personaje. Fuiste un criminal de la pista", expresó el juez tico Mauricio Astorga.

La tercera presentación estuvo a cargo de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes desplegaron fuerza y elegancia con un paso doble al compás de La malagueña.

El abanico y la capa aportaron dramatismo al número. Ítalo representa a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, organización que brinda acompañamiento a niños con cáncer en etapa avanzada.

​"Espectacular lo que acabamos de ver. Qué le puedo decir yo a un torero profesional. Me gusta mucho la evolución que has tenido. Al inicio la actuación era muy exterior, ahora es interior y lo hace más potente... Felicidades", expresó el experto tico.

​"Lo que hizo con su compañera, su entrega... Algo que te puedo aconsejar, siempre cuida las transiciones, para la próxima semana quiero eso", mencionó la jueza salvadoreña Isabel Guzmán.

En el cuarto número, Neto Rangel y Maybelle Valverde contagiaron de sabor el escenario con una animada salsa al ritmo de I Love Salsa. El brasileño, junto a su pareja, baila para Dynamika, una fundación que promueve la inclusión y el desarrollo de niños con discapacidad. Su energía y alegría conectaron con el público desde el primer compás.

Isaac Rovira indicó que le gustó la coreografía y alagó al brasileño por adaptarse bien a su bailarina temporal. Jazhel Acevedo se ausentó esta gala porque tuvo que viajar a México para un trámite del permiso de trabajo.

Rovita también pidió mejorar la pisada, pero la coreografía y "la parte de arriba me ha encantado".

"No importa qué chica te pongan, igual bailas bien. El ritmo muy bien ejecutado, las acrobacias, los pasos, muy bien", indicó Toni Costa.

El quinto turno fue para Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña, quienes encendieron la pista con una fusión de reguetón al ritmo de La plena y Que tire pa’ lante.

Con efectos de CO₂ y una cortina de tiras, su número fue pura fuerza y actitud. “Keka” representa a Fundavida, proyecto que apoya a niños y jóvenes en condición vulnerable.

​"Muy bien, esta energía de hoy demasiado bien. Tus brazos, no te esperes a media coreografía para darnos esos brazos. Por lo demás increíble", dijo Isabel Guzmán.

​"Fuiste una Keka en una canción y otra Keka en la otra. Quiero esa fuerza y esa pasión desde el inicio. El final tenías tantas ganas de hacerlo que te tiraste antes, bueno Javi te agarró, pero muy bien", agregó Toni Costa.

​

A continuación, Katherine Campbell y Kevin Vera emocionaron con un elegante vals interpretando Aquí estoy yo.

Su presentación, llena de sensibilidad, estuvo dedicada a Renacer Rosa de Limón, una organización que acompaña a mujeres sobrevivientes de cáncer. La fisioterapeuta reafirmó así su admiración por la valentía y el espíritu de superación de esas mujeres.

​"Es una maravilla ver a alguien bailar con esa sonrisa. Veo que tu mejoría es notoria...", expresó el jues español Toni Costa y destacó la colocación de Campbell.

Rovira destacó la elegancia y la clase de la fisioterapeuta. Dijo que se nota cómo conecta con el baile y manteniendo una sonrisa natural, porque se vio que lo disfrutó.

El sétimo baile fue protagonizado por Daniel Montoya y Tatiana Sánchez, quienes llevaron a la pista un ágil jive al ritmo de Twists. Su energía fue contagiosa y demostró su evolución dentro del programa.

Daniel compite por Proyecto Daniel, fundación que brinda apoyo a jóvenes entre 13 y 25 años con cáncer.

​"Para mi este ha sido su mejor baile. Esta vez he visto que trabajaste, pero ten mucho cuidado con la frustración porque puede ser un alma de doble fijo. La próxima vez que te demos una crítica, acéptala con humildad", expresó Toni Costa.

​"El jive es un baile alegre, festivo... Mantuviste el personaje hasta el final, muy bien la relación con el público. Muy bien", subrayó Astorga.

Finalmente, Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes cerraron la noche con un conmovedor contemporáneo titulado Ordinary. La coreografía, llena de emoción, simbolizó el amor y la esperanza que el exfutbolista dedica al Hogar de Niños Baik, institución que ofrece albergue y educación a niños huérfanos.

​"Me encantó. Lo que podríamos pensar en trabajar es en los desplazamientos. No ir sobre el espacio, sino a través del espacio. El baile está ligado al fútbol, nada más para que lo penses y lo trabajes", ratificó Guzmán.

​"Yo voy a decir que me ha encantado la alegría que ha transmitido esta coreografía. Me gusta cómo has usado los brazos", concluyó Rovira.

Cada una de las parejas participantes no solo brilla por su talento, sino también por su compromiso social.

El ganador de la temporada obtendrá $15.000 para su fundación, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán $7.000 y $5.000, respectivamente. Las parejas que sean eliminadas logran llevar $3.000 a su causa, garantizando así un aporte real a los proyectos sociales de todo el país.

La competencia sigue cada vez más reñida y llena de emociones.

No se pierda la próxima gala de Mira quién baila, el domingo a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.