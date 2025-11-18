¡No se pierda los ensayos para la semifinal de MQB! Estos son los horarios
Estas “cámaras ocultas” tienen sonido, por lo que la audiencia podrá disfrutar del espacio como si estuviera dentro del estudio de baile.
Ya solo quedan cinco parejas en competencia y los participantes de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la semifinal.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja.
Horarios de la undécima semana
Martes 18 de noviembre
De 2 p. m. a 7 p. m.
- Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón A).
Miércoles 19 de noviembre
De 9 a. m. a 11:30 a. m.
- Isaac Rovira y Jazhel Acevedo (Salón A).
De 12 m. a 3 p. m.
- Ericka Morera y Javier Acuña (Salón A).
- Neto Rangel y Jazhel Acevedo (Salón B).
De 3 p. m. a 6 p. m.
- Jeff-On y Alhana Morales (Salón A).
De 3 p. m. a 7 p. m.
- Mariana Uriarte y Michael Rubí (Salón B). Grabación Banquete de 3 p. m. a 4 p. m.
Jueves 20 de noviembre
De 11 a. m. a 2 p. m.
- Isaac y Jazhel Acevedo (Salón A).
De 2 p. m. a 6 p. m.
- Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón A).
- Ericka Morera y Javier Acuña (Salón BC).
Recuerde que Mariana Uriarte y Neto Rangel están en “zona de riesgo”. El público puede apoyar a su pareja favorita votando en votos.teletica.com o por WhatsApp al 6070-0777, con el hashtag correspondiente.
Cada persona puede votar hasta siete veces por día.
MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.