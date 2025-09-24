¡No se pierda los ensayos en vivo de MQB! Repase aquí los horarios
Este domingo, la primera pareja será eliminada de MQB. Revise aquí cómo se preparan los competidores en los ensayos junto a sus bailarines.
Los competidores de la segunda temporada de Mira Quién Baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la tercera gala, en la que la primera pareja deberá despedirse de la competencia.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.
Estos son los horarios de los próximos días:
Miércoles 24 de setiembre
De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Neto Rangel y Jazhel Acevedo (Salón A).
- Ericka Morera y Javier Acuña (Salón B).
- Jefferson Donado (Jeff-On) y Alhana Morales (Salón C).
De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón A).
- Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón B).
- Thais Alfaro y Kenneth González (Salón C).
De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Ivonne Cerdas y Kevin Vera (Salón A).
Jueves 25 de setiembre
De 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Katherine Campbell y Erick Vásquez (Salón A).
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Mariana Uriarte y Michael Rubí (Salón B).
- Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón C).
De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón A).
De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes (Salón B).
De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Thais Alfaro y Kenneth González (Salón C).
De 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Ivonne Cerdas y Kevin Vera (Salón A).
El público puede apoyar a su pareja favorita votando en votos.teletica.com o por WhatsApp al 6070-0777, con el hashtag correspondiente (#TeamMari, #TeamIvonne, #TeamNeto, #TeamJeff, #TeamThais, #TeamKeka, #TeamKathy, #TeamDani, #TeamItalo o #TeamChiqui).
Cada persona puede votar hasta siete veces por día.
MQB se transmite los domingos de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., seguido por Mira Quién Habla, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.