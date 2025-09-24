¡No se pierda los ensayos en vivo de MQB! Repase aquí los horarios

Los competidores de la segunda temporada de Mira Quién Baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la tercera gala, en la que la primera pareja deberá despedirse de la competencia.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.



Estos son los horarios de los próximos días:



Miércoles 24 de setiembre

De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

​Neto Rangel y Jazhel Acevedo (Salón A).

Ericka Morera y Javier Acuña (Salón B).

Jefferson Donado (Jeff-On) y Alhana Morales (Salón C).

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

​Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón A).

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón B).

Thais Alfaro y Kenneth González (Salón C).

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

​Ivonne Cerdas y Kevin Vera (Salón A).

Jueves 25 de setiembre

De 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

​Katherine Campbell y Erick Vásquez (Salón A).

De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

​Mariana Uriarte y Michael Rubí (Salón B).

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez (Salón C).

De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

​Ítalo Marenco y Lucía Jiménez (Salón A).

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes (Salón B).

De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

​Thais Alfaro y Kenneth González (Salón C).

De 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

​Ivonne Cerdas y Kevin Vera (Salón A).

El público puede apoyar a su pareja favorita votando en votos.teletica.com o por WhatsApp al 6070-0777, con el hashtag correspondiente (#TeamMari, #TeamIvonne, #TeamNeto, #TeamJeff, #TeamThais, #TeamKeka, #TeamKathy, #TeamDani, #TeamItalo o #TeamChiqui).

Cada persona puede votar hasta siete veces por día.

MQB se transmite los domingos de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., seguido por Mira Quién Habla, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



