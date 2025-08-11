“No sé bailar nada, pero daré lo mejor”, dice “Chiqui” Brenes sobre su llegada a MQB

Randall “Chiqui” Brenes, el exfutbolista costarricense y cuarto participante confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), confesó a Teletica.com sus sentimientos sobre este nuevo reto.

​“Yo no sé si emoción o nervios. Creo que ganan más los nervios en este momento porque, obviamente, no es algo a lo que yo esté acostumbrado”, indicó.

El “Chiqui” reconoció que bailar no es su fuerte, ni siquiera una habilidad que haya desarrollado antes.

​“Soy como el futbolista promedio que no sabe bailar, ese soy yo. Pero estoy agradecido con la gente que me impulsó y con la producción, porque más allá del 'show', este es un aprendizaje y una oportunidad para ayudar a la fundación que está detrás del programa. No sé bailar nada, esa es la verdad. Pero daré lo mejor de mí”, comentó entre risas.

El exdelantero recordó que el contacto inicial con la producción fue hace unas semanas, cuando Vivian Peraza, la productora, lo invitó a ser parte del elenco.

“Al principio no sabía si estaba preparado o capacitado, pero luego me convencieron y decidí aceptar. Las dudas las tendré hasta que empiece a bailar”, dijo.

Sobre su preparación para el programa, Brenes aseguró que la parte mental es la que más debe trabajar.

“Bailar no sé, y eso me genera mucho nerviosismo. Físicamente creo que podré asumir el reto, porque aún no estoy tan mal de forma, pero mentalmente es lo más importante”, recalcó.

Consultado sobre qué piensa su círculo cercano, comentó que su pareja fue la primera en apoyarlo.

​“Ella me animó mucho y me dio una perspectiva positiva. Mis hijos se ríen de mí y me dicen: ‘Papá, ¿cómo vas a hacer eso?’. Pero para mí, asumir retos nuevos es parte del aprendizaje y crecimiento”, acotó.

Aunque aún no conoce qué ritmos le tocarán, mencionó que bailes como salsa o merengue los ha intentado en reuniones familiares, pero que le aterra un bolero.

​“Si me ponen un bolero, no sé qué voy a hacer. Espero que la persona que me toque para enseñarme tenga mucha paciencia”.

Finalmente, el “Chiqui” lanzó un mensaje para quienes lo postularon y para el público.

​“Voy a estar comprometido con este reto, con dar lo mejor de mí. Más allá de si bailo bien o mal, el compromiso es total. No puedo prometer cuánto avanzaré, pero sí que lo daré todo”.

La pista de Mira quién baila está por prenderse y Brenes ya se prepara para demostrar que, aunque el fútbol fue su primer gran escenario, el baile también puede ser una nueva aventura.





