“No puedo estar más feliz”: Neto Rangel demostró en MQB que lleva la samba en la sangre

¡De Brasil a la pista del Estudio Marco Picado! La tercera gala de Mira quién baila (MQB) tuvo un momento estelar cuando el DJ Neto Rangel y la reconocida coreógrafa Jazhel Acevedo se llevaron el premio Pareja Wow, gracias a una samba que dejó a los jueces de pie.



Con un despliegue tropical, palmeras en el escenario y un derroche de energía, #TeamNeto transmitió todo el espíritu del carnaval brasileño. La interpretación de Magalenha fue tan impactante que los jueces no dudaron en elogiar cada movimiento.



Para Neto, ganar este galardón significó mucho más que un premio económico.

​"No puedo estar más feliz de ganar el 'Premio Wow' con un ritmo que es de mi país, la samba, que lo amo muchísimo, tenía mucha presión; pero traté de canalizar toda esa presión como una motivación, y por supuesto que sin Jaz eso no sería posible, ella me ayuda muchísimo", recalcó.

El DJ también compartió la conexión especial que tiene con Costa Rica y Brasil:

​"De hecho, tengo las dos banderas tatuadas, la bandera de Costa Rica y la bandera de Brasil, porque nací en Brasil, pero Costa Rica es mi casa, entonces le tengo mucho cariño también a la gente de México que vivía allá mucho tiempo, pero Costa Rica y Brasil son dos países muy especiales para mí".

Por su parte, Jazhel Acevedo destacó la importancia del trabajo en equipo y la filosofía positiva que comparten:

"Tenemos que ir día a día. El trabajo es como lo estemos haciendo hoy y no nos vamos a enfocar en el futuro, porque eso genera ansiedad. Vamos a dar lo mejor en el presente y en el ensayo. "Neto tendrá retos muy grandes con otros ritmos, pero él es un excelente alumno y lo va a hacer súper bien. Combinamos muy bien porque tenemos una filosofía de vida parecida: todo es muy positivo y disfrutamos el momento, el día a día".

La pareja se llevó $1.000 por el galardón, que decidirán cómo repartir, mientras los fanáticos ya los aplauden como uno de los dúos más sólidos y alegres de la temporada.



Siga este formato en Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.