¿Neto Rangel y Daniel Montoya bailarán en octava gala de MQB? Esto es lo que se sabe

La semana anterior, una lesión en la columna impidió que el DJ brasileño Neto Rangel se presentara en la pista de Mira quién baila (MQB). Por recomendación médica, Rangel no realizó su coreografía inspirada en 50 Sombras de Grey, con su bailarina Jazhel Acevedo.



Entre lágrimas, él y su pareja de baile dieron la noticia e indicaron que se enfocarían 100% en su recuperación.



Cinco días después de la lesión, Teletica.com conversó con la productora de reality, Vivian Peraza, quien explicó que Neto aún no ha podido sumarse a los ensayos y se desconoce si se presentará en la octava gala de MQB.



​"Neto sigue en terapia hasta que el doctor lo dé de alta y pueda bailar. Está con terapia de piscina y con fisioterapia con la doctora Campbell (quien también es participante del show)", recalcó la productora.

Pero Rangel no es el único lesionado en semana 8. El humorista de Toros Teletica, Daniel Montoya, volvió a caer en una vieja lesión en su rodilla, que surgió al inicio de la temporada del concurso de baile.

Pese a que tuvo que ser sometido, una vez más, a un doloroso procedimiento médico, Montoya sí bailará.

​"Daniel se le sacó líquido de la rodilla el lunes en la noche. Solo estuvo fuera un día, ya luego se reincorporó", finalizó Peraza.

Este medio intentó contactarse con ambos famosos, aunque al momento de publicación de esta nota no ha sido posible conversar con ellos.

Esta semana, cada pareja se presentará dos veces en el Estudio Marco Picado.

Daniel y su bailarina, Tatiana Sánchez, preparan un vals al ritmo de A thousand years y una coreografía libre con el son de El meneaito. Si se da el alta médica, Neto y Jazhel Acevedo realizarán la coreografía de rumba/vals que no pudieron presentar en gala 8 y un quickstep al ritmo de Umbrella.

¡Esta semana se realiza la cuarta nominación! Los jueces enviarán a dos famosos a “zona de riesgo” y el que menos apoyo del público reciba durante la semana 9 dirá adiós a MQB.

Siga este formato los domingos a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.