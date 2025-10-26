Neto Rangel sufre fuerte lesión previo a sétima gala de MQB: "Lo que viene no es fácil"

El DJ brasileño Neto Rangel atraviesa un complicado momento de salud tras sufrir una fuerte lesión en la columna este domingo, apenas unas horas antes de la sétima gala de Mira quién baila (MQB).

Rangel se encontraba ensayando en el Estudio Marco Picado junto a su compañera de baile, Jazhel Acevedo, cuando ocurrió el incidente. A través de un video compartido en redes sociales del programa, el participante confirmó la noticia y expresó su preocupación por la gravedad de la situación.

“Estamos en el Estudio Marco Picado. Estamos a pocas horas de empezar Mira quién baila. Tuve una lesión fuerte en la columna, muy fuerte. Yo tenía antes una lesión así y ya sé el proceso que se viene. Ahora la recuperación no es tan fácil. Nada más pedirle disculpas a la gente que me estaba apoyando. Pero lo que viene ahora no es fácil, no es fácil”, comentó visiblemente afectado.

El brasileño y su bailarina tenían planeada una coreografía inspirada en la película 50 Sombras de Grey, una propuesta que combinaba rumba y vals en un número cargado de sensualidad, sofisticación y pasión.

Por el momento,

Vivian Peraza

, productora del espacio,

no ha confirmado si la lesión afectará la presentación de esta noche ni la permanencia de Rangel en la competencia

.

Actualmente, el DJ se encuentra en el hospital, donde le están realizando las placas correspondientes para determinar la magnitud de la lesión y definir los próximos pasos de su recuperación.



