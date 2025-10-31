Neto Rangel sobre lesión: “A la pista de MQB no se puede ir a medias, hay que dar 100%”

La semana anterior, una lesión en la columna impidió que el DJ brasileño Neto Rangel se presentara en la pista de Mira quién baila (MQB). Por recomendación médica, el participante no realizó una coreografía inspirada en 50 Sombras de Grey, junto a su bailarina Jazhel Acevedo.

Entre lágrimas, ambos dieron la noticia al público e indicaron que se enfocarían completamente en la recuperación del artista.

Seis días después del incidente, Rangel conversó con Teletica.com sobre su estado de salud y los avances en su rehabilitación.

“Del dolor que yo tenía, estoy mejor. Ha mejorado bastante, pero todavía no estoy al 100%. Tengo algunas molestias y sigo con terapias, medicamentos y tratamientos, todo con el acompañamiento del doctor. Estoy haciendo todo el esfuerzo posible para recuperar la lesión lo más pronto”, comentó el brasileño.

El DJ explicó que esta dolencia no es nueva, pues se trata de una lesión que lo acompaña desde hace más de una década.

“La primera vez que la sentí fue en México, hace más de 10 años, entrenando en un gimnasio. Aquí en Costa Rica he tenido varias crisis; cuando tengo exceso de trabajo o llevo mi cuerpo al límite, casi siempre se me activa”, detalló.

Por ahora, su regreso a la competencia sigue en duda.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para ver cómo llego al domingo, pero también tengo que ser responsable con mi salud y con mi cuerpo. A la pista de MQB no se puede ir a medias, hay que dar el 100%, porque el nivel es muy alto”, afirmó.

Rangel confesó que las lágrimas que derramó durante el programa no fueron solo por el dolor físico, sino por la frustración de enfrentar nuevamente una recuperación difícil. Aun así, mantiene una actitud positiva.

“Cuando me lesioné el domingo pasado, mis lágrimas no eran del dolor, sino porque ya había pasado por eso antes. Sé que la recuperación no es fácil, pero estoy positivo y tratando de recuperarme lo más pronto posible. Dios primero, el domingo puedo estar, pero solo Él sabe”, expresó.

El DJ también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de los seguidores del programa, así como de su compañera de baile.

“He sentido el cariño de la gente, me han escrito muchísimo. En la calle me dicen: ‘¡Vamos Neto, recupérese pronto!’. Eso motiva. También agradezco a Jazhel, que ha tenido mucha paciencia y siempre me ha dado palabras de aliento. Lo que tengo en mi corazón es gratitud”, agregó.

Según confirmó la producción de MQB, Rangel continúa en competencia y bajo supervisión médica. Si recibe el alta, él y su compañera, Jazhel Acevedo, presentarán la coreografía de rumba/vals que no pudieron realizar en la gala 8 y un quickstep al ritmo de Umbrella.

La octava gala de ‘Mira quién baila’ se transmitirá este domingo a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



