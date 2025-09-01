Neto Rangel cuenta cuál será su estrategia para recibir apoyo del público en MQB

El modelo, presentador y DJ brasileño, Neto Rangel, atraviesa días intensos desde que fue confirmado como participante de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

Rangel conversó con Teletica.com y dijo que la reacción del público ha sido abrumadora y positiva.

​“Me empezó a escribir un montón de gente que tenía años de no ver. Llegaron muchos seguidores nuevos, gente que no conocía y gracias al formato, la publicidad también llegó. La recepción ha sido muy buena y, gracias a Dios, casi no recibo 'hate' (odio), más bien la gran mayoría de la gente se mete en buena nota conmigo”, relató.﻿

Rangel asegura que los mensajes de apoyo se multiplicaron y que incluso muchos ya le piden entradas para asistir a las grabaciones en el Estudio Marco Picado:

​“Ha sido todo un huracán, pero una experiencia muy bonita, que estoy disfrutando mucho”.

Su estrategia: autenticidad por encima de todo

Ante la pregunta sobre cómo planea conquistar al público desde la casa, Rangel fue contundente: su plan no es una campaña elaborada en redes sociales, sino mantenerse auténtico.

“La estrategia que pienso hacer es la que siempre he hecho: ser yo, ser normal, actuar normal, compartir con la gente, ser real. No puedo, después de tantos años, cambiar ahora solo para que voten por mí. No soy así. Yo no tengo seguidores, lo que tengo son amigos y conocidos. Lo más natural posible, mostrar la realidad de las cosas y tratar de conectar con la gente”, explicó.

El brasileño reconoció que no es muy frecuente en redes sociales, pero confía en que su cercanía y transparencia sean suficientes para lograr el respaldo que necesita en la competencia.

Durante los primeros encuentros con sus compañeros de MQB, Rangel destacó la energía positiva y el ambiente de camaradería que se respira entre los participantes.

​“De verdad, de todo corazón, le digo que el elenco lo veo muy bonito. Claro, apenas estamos empezando, pero se nota que hay personas maduras que vienen a disfrutar, a darlo todo en la pista. Ya hablamos de que tratemos de que ese convivio sea lo más sano posible, que sea un excelente recuerdo para todos”, expresó.

Aunque ya conocía a varios de los concursantes, contó que hasta ahora tuvo la oportunidad de compartir con figuras como Randall “Chiqui” Brenes, Catherine Campbell, Jeff y también Ivonne Cerdas:

​"Con ellos no había tratado antes, pero me cayeron excelente. Desde que nos vimos, se sintió una energía bonita, como si ya los conociera desde hace mucho”.

Una agenda cargada de proyectos

La participación en MQB coincide con otros compromisos televisivos de Rangel, entre ellos Qué buena tarde, donde ya suma más de cinco años, y la nueva temporada de Sábado Feliz.

“Además de MQB, sigo en ' Qué buena tarde' , un programa al que le tengo demasiado cariño, y arranca ' Sábado Feliz' . Claro, ' Mira quién baila' consume más tiempo por los ensayos, pero ya tengo todo organizado para no volverme loco. Estoy cerrando el año con muchas oportunidades y muy agradecido porque se me están abriendo muchas puertas”, dijo.

La segunda temporada de Mira quién baila estrenará el próximo 14 de setiembre y reunirá a 10 participantes en una competencia que mezcla disciplina, carisma y ritmo.

Para Neto Rangel, la clave estará en la autenticidad y en el respaldo de un público que ya lo empieza a acompañar de cerca.