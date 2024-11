Naomy Valle tras ganar décima gala de MQB: “Fue una sorpresa, sentí que empezaba de cero”

El pasado domingo fue una gran gala para Naomy Valle, pues además de ganar su segunda Pareja Wow, clasificó a la gran final de Mira quién baila (MQB).



En una entrevista con Teletica.com, la boxeadora confesó que no se esperaba este triunfo, ya que fue como empezar de cero por el cambio de pareja.

En la décima gala se presentó con Yenier Jiménez, aunque en esta recta final de la competencia bailará con su coreógrafo original, Erick Vásquez.



“Muy feliz, aunque estábamos un poco presionados porque nos cambiaron de bailarines, fue algo totalmente diferente. Fue una sorpresa, como empezar desde cero con una persona nueva. Sin embargo, desde el inicio de los ensayos con él, me di cuenta de que Yenier es increíble. No solo es un excelente bailarín, sino también una persona maravillosa. Nos acoplamos muy bien, y toda la semana fue superdivertida. Eso se transmitió en la pista, y por eso ganamos el Wow. Ambos estábamos superemocionados y felices porque disfrutamos mucho el proceso”, indicó la competidora.



Ahora, Valle, quien es la más joven de la competencia, luchará por ganar el programa para obtener el premio de $15.000, dinero que será donado a un proyecto social, que en el caso de Naomy es la Fundación del Hospital de Niños.

"La verdad, nunca pensé que llegaría a la semifinal. Cuando inicié en el programa, simplemente me decía: 'Que pase lo que tenga que pasar'. No soy bailarina profesional, pero mi competitividad no me deja conformarme. Cada vez que alguien ganaba algo, le decía a Eric: 'Esta semana, tenemos que ponerle el doble porque necesito ganar'. Esa competitividad y mi disciplina me han llevado hasta aquí. Creo que dar lo mejor de mí constantemente es lo que me mantiene en la competencia", subrayó.