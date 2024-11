Naomy Valle: “Hoy es un baile diferente”

La boxeadora costarricense, Naomy Pamela Valle, dice estar lista para su pelea de este viernes, en Liberia, Guanacaste.

La pugilista dijo dividirse en dos personas: Naomy hoy y Pamela el domingo, en la pista de Mira quién baila, programa de su Teletica.

Valle tuvo que enfrentar complicaciones de última hora por el cambio de rival, que en un principio era la venezolana Ericka Bolívar, quien no podía combatir.

Su producción corrió para conseguir otra contrincante y al final se confirmó que la mexicana Norma de La Cruz será la responsable de chocar guantes con la tica esta noche.

Valle se logró organizar para poder entrenar día a día y, a su vez, ensayar los bailes de la gala de este domingo con su bailarín, Erick Vásquez, quien incluso se encuentra en Liberia con ella.

“Voy paso a paso, mi concentración ahora es la pelea, ya después voy con el baile, me siento segura y tranquila; así como soy súper disciplinada para el boxeo, también lo he sido con el baile, gracias a Dios ya tenemos los dos coreos, entonces solo llegaremos a repasarlas, me siento muy tranquila de verdad”, acotó la joven.