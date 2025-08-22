MQB tiene a casi todos sus protagonistas: nueve participantes confirmados

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) está a punto de cerrar su lista de participantes, y solo queda un espacio por confirmar. Aunque aún se mantiene en suspenso, ese último puesto ya tiene nombre y apellido, y los fanáticos podrán conocerlo muy pronto.

Según informó el programa De Boca en Boca, la exclusiva se dará este viernes a partir de la 1:30 p. m., momento en el que se revelará quién se sumará a la pista de baile junto a los demás famosos que aceptaron el reto.



Hasta ahora, los participantes confirmados incluyen a la ex Miss Costa Rica, Yvonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya, la influencer Mariana Uriarte; el exfutbolista del Cartaginés, “Chiqui” Brenes; el DJ y animador brasileño, Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell, el cantante venezolano Jeff On, y las periodistas Erika Morera y Thais Alfaro. Ellos ya se preparan para recibir al décimo concursante, quien promete sumarse a la aventura y aportar su talento a la pista de baile.



Los seguidores del programa podrán vivir en tiempo real la emoción de este anuncio y descubrir quién completará el elenco estelar de Mira quién baila 2, que promete sorpresas y muchas expectativas.

La segunda temporada del formato de baile inicia el 14 de setiembre a las 7 p. m., a través de Teletica, Canal 7.



