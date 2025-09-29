“Mis compañeros son de muy alto nivel”: así reacciona Thais Alfaro tras nominación en MQB

La periodista y presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, se enfrenta a un nuevo reto en Mira quién baila (MQB). Tras la tercera gala del programa, quedó nominada junto al humorista Daniel Montoya y ahora depende del apoyo del público para continuar en competencia.

Alfaro, quien bailará paso doble en la próxima gala, reaccionó con emoción y humildad ante la nominación.

​"Son tantas emociones juntas, que ya uno no sabe ni qué siente. Entre el nerviosismo, la alegría de que me salió el paso que tal vez no me salía en la semana… pero sí deja claro que el nivel de esta segunda temporada es muy alto", comentó.

La presentadora reconoció el esfuerzo de sus compañeros y el suyo propio:

"Yo no estoy compitiendo contra ellos, estoy compitiendo con ellos y mis compañeros son de muy alto nivel, entonces de repente uno está ahí, wow, qué bien le salió y de repente, ahí voy yo".

Asimismo, agradeció a quienes la apoyan.

​ "Siempre quiero agradecerle a nuestro público, a las señoras, a las familias que en la calle se acercan y nos dicen: ‘Aquí la estoy apoyando’, gracias de verdad. Mi trabajo es muy expuesto diariamente y trato de hacer las cosas con excelencia", indicó.

Alfaro y su compañero de baile, Kenneth González, eligieron apoyar a Casa Esperanza, una organización que atiende a personas sobrevivientes de trata de personas, en su mayoría mujeres adolescentes, de entre 11 y 17 años.

"Encontré hace unos años Casa Esperanza, que se encarga de apoyar a personas que han sido víctimas de trata de personas. Quiero tener una experiencia distinta y poder llevarle este apoyo económico a la fundación", explicó Alfaro.

El participante que sea eliminado en la cuarta gala entregará $3.000 a la organización social que eligió como causa.

Ambos nominados llegan con pruebas extra. Daniel Montoya se ha enfrentado a una lesión en la rodilla y otra en el dedo gordo del pie, mientras que Alfaro sufrió una molestia en la costilla en el ensayo técnico previo a la primera noche de eliminación.

​¿Cómo votar?

﻿El público decidirá con sus votos quién seguirá en la pista de baile. Para apoyar a su favorito puede ingresar a https://votos.teletica.com, enviar un mensaje de texto o escribir por WhatsApp al 6070-0777 con los hashtags #TeamThais o #TeamDani. Cada persona puede votar hasta siete veces por día.

La cuarta gala de ‘Mira quién baila’ se transmitirá el próximo domingo de 7 p. m. a 9 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.