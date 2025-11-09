'Mira quién baila' tendrá un nuevo presentador esta noche: Vea aquí de quién se trata

La novena gala de Mira quién baila (MQB) se realizará este domingo desde el Estudio Marco Picado y estará cargada de sorpresas: la presentación de Mauricio Astorga, la cuarta eliminación y las presentaciones de invitados como Nancy Dobles, Keyla Sánchez y "El Chunche" Montero.

Pero hasta aquí no llegan las novedades de la noche. La presentadora del espacio, Natalia Rodríguez, está de viaje en China y debido a su ausencia, su amigo y también presentador Mauricio Hoffmann tomará su puesto y presentará junto a Edgar Silva y Natalia Carvajal.

Esta información fue confirmada a Teletica.com por la productora del reality de baile, Vivian Pereza.

"Estoy feliz porque voy a estar en Mira quién baila este domingo... Así que acompáñeme a disfrutarlo", dijo el presentador por medio de las redes sociales del programa.

Esta invitación coincide con el fin de semana de cumpleaños de Hoffmann, quien el pasado sábado 08 de noviembre celebró sus 42 años.

