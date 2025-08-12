‘Mira quién baila’ confirma a periodista como su quinta participante

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) sigue tomando forma y, este martes, se confirmó a la quinta participante que pondrá su talento a prueba en la pista de baile del popular programa de Teletica.

La noticia fue anunciada en el programa De Boca en Boca por el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes, quien además es parte del elenco de esta edición.



Ericka Morera, periodista, empresaria, modelo y creadora de contenido digital, será la nueva figura que competirá por el título en esta esperada temporada. Madre de una hija, Zoe Hoffmann, Morera llega al reality con ganas de mostrar una faceta diferente y demostrar que el baile es un arte que también domina.



La influencer expresó a Teletica.com su felicidad al confirmar su participación y aseguró que enfrentará este reto con toda la energía y pasión que la caracterizan en su carrera.

​"Estoy muy feliz. Significa crecimiento, evolución, ir en busca de esa mejor versión. Lo estoy canalizando por ahí. Hay nervios y ansiedad. Me gusta, pero no soy bailarina profesional. Pese a eso, soy una persona que disfruta mucho los retos y voy a dar lo mejor de mí", confesó.

Con la incorporación de Morera, el grupo de participantes se fortalece aún más, complementando la lista que ya incluye a figuras destacadas como Randall “Chiqui” Brenes, la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas y el humorista Daniel Montoya.



La competencia se perfila como una de las más intensas y diversas, donde no solo se evaluará el talento en la pista, sino también la capacidad de adaptarse y brillar frente a la audiencia.



La pista de baile ya está lista para recibir a estos artistas, quienes buscarán conquistar al público y al jurado con sus mejores pasos. Esté pendiente de las redes oficiales de 'Mira quién baila' y de este medio para más sorpresas y actualizaciones.

