'Mira quién baila' anuncia elenco de bailarines para tercera temporada

La tercera temporada de Mira quién baila (MQB) contará con el regreso de dos bailarines que participaron en la primera edición del formato: Yenier Jiménez y César Abarca volverán a la competencia como parte del grupo de profesionales que preparará las coreografías de las celebridades.



Jiménez es cuatro veces campeón mundial y campeón de la Copa América; además, dirige la academia Rincón Salsero. Aseguró que regresa en una etapa de crecimiento profesional y con el objetivo de seguir inspirando al público.



Abarca es ingeniero civil, campeón nacional de Latin Ballroom y ganador de competencias internacionales en Chile, Panamá, Guatemala y México. También es uno de los coreógrafos más reconocidos del país.



La producción también dará una oportunidad a la costarricense Arianna Herrera López. Durante varios años integró el equipo de bailarines de apoyo de diferentes programas de Teletica. Ahora asumirá el rol de bailarina profesional principal. Herrera es campeona centroamericana de Salsa Pro-Am.



El elenco sumará talento internacional con la incorporación del español Iñaki Sáenz y del panameño Miguel Coronado. Sáenz ha participado en musicales como Fama, Mamma Mia y Le Roi Lion de Disneyland París. Además, ha trabajado en producciones del Teatro Real de Madrid y en escenarios de Broadway. Esta será su primera experiencia en televisión y fuera de Europa.

​Cuatro bailarines abandonan la pista

La producción también confirmó la salida de cuatro bailarines que participaron en temporadas anteriores. Los mexicanos Erick Vázquez y Jazhell Acevedo continuarán sus carreras en Estados Unidos, mientras que Kevin Vera no estará en esta edición debido a compromisos laborales en México.



El tico Michael Rubí tampoco integrará el elenco. Actualmente, forma parte del grupo principal de bailarines de la gira internacional de la cantante mexicana Gloria Trevi. El artista destacó que su paso por los formatos de Teletica impulsó su desarrollo profesional.



La tercera temporada contará además con un equipo de coreógrafos integrado por Javier Acuña, Lucía Jiménez, Yessenia Reyes, Alhana Morales y Tatiana Sánchez.

La nueva edición apostará por una combinación de experiencia, talento nacional e incorporaciones internacionales para ofrecer una temporada llena de grandes coreografías, entretenimiento y apoyo a causas sociales.





