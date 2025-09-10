‘Mira quién baila 2’: Vea aquí qué bailarán las estrellas en la primera gala

En su primera gala, las 10 parejas pondrán a prueba su agilidad y carisma con géneros que van desde el tango hasta la salsa.

Ivonne Cerdas y Kevin Vera debutarán al ritmo de “jive”; Neto Rangel y Jazhel Acevedo con bachata; Jefferson Donado y Alhana Morales con un vals; mientras que Thais Alfaro y Kenneth González se estrenarán con salsa.

La velada también contará con la participación de Mariana Uriarte y Michael Rubí con un cha-cha-cha; Catherine Campbell y Erick Vásquez en foxtrot; Daniel Montoya y Tatiana Sánchez con swing criollo; Ericka Morera y Javier Acuña en bolero criollo; Ítalo Marenco y Lucía Jiménez con tango; y el exfutbolista Rándall “Chiqui” Brenes junto a Yessenia Reyes al ritmo de merengue.

El programa se transmitirá en vivo durante 12 semanas por Teletica, Canal 7, los domingos de 7 p. m. a 9 p. m. Además, el público podrá apoyar a su pareja favorita a través de redes sociales con los hashtags oficiales de cada equipo.