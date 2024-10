"Mimi" Ortiz se quedará sin su bailarín en la sétima gala de MQB

La participante de Mira Quién Baila, Libni "Mimi" Ortiz, bailará esta semana sin su pareja de baile Yenier Jiménez. Así lo confirmó la influencer a Teletica.com.

Debido a la ausencia de Jiménez, la producción del programa había decidido asignarle el bailarín de la famosa que fuera expulsada de la competencia en la última gala: Janeth García o Naomy Valle. Como la eliminación se pospuso, Ortiz bailará una coreografía con Erick Vásquez, bailarín de Valle y un número con Michael Rubí, pareja de baile de García.



"Reguetón es un género que a mí se me facilita bastante. Sin embargo, Michael está haciendo una coreografía ya de un nivel superior porque sabe que estoy cómoda con el género, entonces le estamos metiendo bastante dificultad al baile, muchos pasos, mucha sincronización. El tango tiene su dificultad, su técnica. Vamos a hacer dos combinaciones de tango argentino y tango europeo, ambos en los mismos cincuenta segundos que me tocaba bailar, entonces estoy bastante nerviosa", añadió.

La creadora de contenido finalizó confesando que ella ensaya sola todos los días de 5 a.m. a 7 p.m. "para aprenderme la coreografía bien".

"Lo que hago es levantarme a las 5 de la mañana, que es cuando mi bebé está dormido y ensayo de 5 a 7 a.m., dos horas. A las 7 ya lo levanto para llevarlo al kinder. Lo llevo al kinder, lo dejo a las 8 a.m. y a las 9 a.m. ya estoy ensayando de nuevo.

"Ahora que estoy con Eric, le pido que haga mi parte para grabarlo y lo que hago es levantarme a las 5 a.m., memorizar y memorizar y memorizar y memorizar [antes del ensayo] porque yo no tengo chance de llegar a las 9 a.m. a memorizar. Con la coreografía en la cabeza, ya simplemente ellos (los coreógrafos) simplemente me la limpien y me corrijan. La gente cree que es fácil, que yo soy bailarina, no es eso, es que realmente le he puesto todo mi corazón a esta competencia", recalcó.