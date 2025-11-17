Michael Rubí alza la voz en MQB: “No me parece que Mariana deba estar nominada”

La tensión rumbo a la final de Mira quién baila (MQB) segunda temporada se vive al máximo.

Este domingo, la pista volvió a llenarse de fuerza escénica con la dupla de Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes una vez más conquistaron al público con dos presentaciones cargadas de intensidad, técnica y un claro compromiso social, pese a que la famosa tiene una semana de estar con vértigo.

Sin embargo, la gala también trajo un giro inesperado: Uriarte y Neto Rangel quedaron nominados, por lo que ahora será el público quien decida quién continúa en competencia.



El reto es grande: el famoso que menos apoyo del público reciba será eliminado la próxima semana.



Tras conocerse la votación, Michael Rubí no ocultó su desacuerdo y se posicionó en defensa de su pareja de baile.

"No estoy de acuerdo, no me parece que Mariana sea la que deba estar nominada, pero vamos a trabajar en eso esta semana. Me parece que Mariana ha trabajado constantemente en todo lo que se le ha pedido", expresó el también bailarín de Gloria Trevi.

La maquillista reiteró que continúa en competencia con la misma pasión que desde el día uno:

​“Estoy disfrutando este programa desde el día uno, he entregado el 200% por mi fundación, por mi comunidad y para dar un buen 'show' a todas las personas hermosas que todos los domingos ven nuestro programa. “Cuando nos piden más, damos más y vamos fuertes por nuestra fundación, por nuestra comunidad y por toda esa gente que siempre ha creído en Mari y Mike", explicó.

Mariana y Michael compiten representando al Centro Canaán de Hogares de Rehabilitación Zoé, institución dedicada a la salud mental, física y social de personas en procesos de rehabilitación por farmacodependencia.

La pareja insiste en que su misión en el programa trasciende el espectáculo. Si abandonan la competencia el próximo domingo, llevarán a su fundación $3.000.



Con la semifinal a la vuelta de la esquina, el voto de la audiencia será determinante. Uriarte y Rubí confían en que su comunidad y todas las personas que han conectado con su historia los acompañen en este momento clave.



La cuenta regresiva está en marcha y el escenario se prepara para una de las semifinales más reñidas de la temporada.

¿Podrán Mariana y Michael asegurar su lugar en la final? El próximo domingo el país lo sabrá. Siga MQB a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.





