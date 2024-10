“Me nominaron así, injustamente”, reclama bailarín a Vanessa González

Vanessa González protagonizó un polémico video que captaron las cámaras de los salones de ensayos de Mira Quién Baila. En el audiovisual se escucha cómo Bayron Ávila, su bailarín, le reclama a la cantautora por la nominación.

​“Tras de que me nominaron así, injustamente. Porque usted bien sabe lo que le va a ir como un …. Vanessa ya llevamos rato aquí, horas de horas y usted no pega eso. O sea, ¿va a seguir perdiendo el tiempo? ”, responde el bailarín.

Luego la artista le reclama que no practicaron las alzadas lo suficiente y que por eso "no salieron bien" en la pista del Marco Picado el domingo pasado. El bailarín le reclama que ella “se tira como un saco de papas”.

​“Ay no, Bayron, no puedo con usted, de verdad. Mañana lo vemos con otros ojos, porque yo no quiero echar a perder la relación. Mañana cuando se le bajen sus cosas, cuando termine de resolver sus problemas, entonces hablamos. Chao”, dijo Vane antes de salir del ensayo.