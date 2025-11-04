Mauricio Astorga en la pista de MQB: “Van a tener que cambiar el piso luego de ese baile”

El juez de Mira quién baila (MQB), Mauricio Astorga, estará de vuelta en la pista este domingo 9 de noviembre y no lo hará solo: repetirá dupla con Alhanna Morales, quien lo acompañó hace un año en su debut en el Estudio Marco Picado como bailarín.

Esta pareja bailará merengue, según confirmó el actor a Teletica.com.

​“Me siento muy honrado de estar nuevamente en la pista de MQB, un espacio por donde pasa tanto talento todos los fines de semana. Volver a bailar con Alhanna es un placer, además de que es una gran profesional y un ser humano extraordinario. Esperamos dar un gran espectáculo en la pista”, comentó Astorga.

Sobre los preparativos, Mauricio señaló que la semana anterior se reunieron únicamente para conocer la coreografía, pero los ensayos formales comenzaron el lunes para “darle brillo” a su presentación.

Respecto al estilo que mostrará, adelantó que el merengue requerirá un personaje “muy alegre, festivo y pícaro”, y que trabajará en la complicidad con Morales para que la actuación no solo destaque por la técnica, sino también por el marco interpretativo que caracteriza al programa.



La familia de Astorga, asegura, es su apoyo constante.

​“Mi hija mayor está en México y desde allá sigue todo. Mi esposa Katherine y las niñas me apoyan en todo, son incondicionales. Toda la familia está pendiente, nunca se pierden el programa y estuvieron presentes incluso en nuestro primer ensayo, grabando y animándonos. Esto, como todo en el arte, es trabajo en equipo, y ellas forman parte de ese equipo”, relató con orgullo.

¿Encenderá Mauricio la pista de baile?

Su respuesta fue clara y con ese toque de humor que lo caracteriza: “Voy a encender la pista… bueno, van a tener que cambiar el piso después de ese baile porque vengo con todo”.



Con esta combinación de talento, alegría y complicidad, los seguidores de MQB pueden esperar una presentación que no solo sorprenderá por la técnica, sino también por la pasión y el entusiasmo que Astorga y Alhanna imprimen en cada movimiento.



Recuerde que este domingo la gala estará llena de emociones: habrá invitados especiales, dos presentaciones por famoso, la cuarta eliminación y el performance de Astorga.

Siga MQB los domingos a partir de las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



