Mariana Uriarte gana la segunda temporada de 'Mira quién baila' Costa Rica

Mariana Uriarte ganó la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) Costa Rica con el 39,17% de los votos del público. El segundo lugar lo logró Ítalo Marenco con 38,57% del apoyo.

"Jeff-On" obtuvo el tercer lugar con el 15,31% de los votos.

Ericka Morera aseguró el cuarto lugar de la competencia con el 8,95% del apoyo emitido durante esta última semana de competencia.

El primer lugar recibirá $15.000 para su fundación, el segundo $7.000, el tercer puesto $5.000 y el cuarto lugar $3.000.



Jeff-On y la profesora de danza Alhana Morales compitieron en nombre de la Fundación Pollitos de Hierro, dedicada a brindar apoyo a niños con cáncer en Costa Rica.



“Keka” Morera y su pareja Javier Acuña respaldaron durante tres meses a Fundavida, una organización que trabaja con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.



Mariana Uriarte y Michael Rubí representaron al Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé, un proyecto orientado a la atención integral de personas farmacodependientes.



Por su parte, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez apoyaron a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, que acompaña a niños con cáncer y a sus familias mediante cuidados paliativos.



El ganador de este formato fue elegido por el público. Según la producción de este concurso, se recibieron más de dos millones de votos en la última semana de competencia.



