Lynda Díaz sobre su primera nominación en MQB: “Tampoco es el fin del mundo”

La expresentadora y participante de Mira quién baila (MQB), Lynda Díaz, es una de las nominadas en la novena semana de competencia y, pese a que no es una noticia que quería recibir, dice que “tampoco es el fin del mundo”.

“Ser nominado se siente un poco extraño; no es algo que pueda decir que disfruté, pero tampoco es el fin del mundo. Hoy amanecí de buen ánimo y con la mente puesta en seguir adelante. Esto es parte de la competencia, ¿verdad? Al igual que en otras experiencias que he tenido, sé que estas cosas pasan, y es parte de todo; no todos pueden ganar.



​"Me he sentido muy bien; ha sido un gran reto para mí. Empezamos con una buena actitud, aunque al principio tuvimos algunas diferencias con los jueces, ya que parecía que no les gustaba mucho nuestro trabajo. Sin embargo, logramos salir adelante. Independientemente de la nominación, creo que el reto más grande ha sido continuar después de la fisura en la costilla, tratando de realizar las coreografías de la mejor forma posible. El cansancio de los viajes también ha sido fuerte, pero esa parte ya se va asumiendo como parte del día a día", comentó a Teletica.com.

La próxima semana, ella y su coreógrafo, César Abarca, bailarán paso doble con bolero criollo y un bolero clásico.

"Vamos a bailar paso doble con bolero criollo, hay como un bolero clásico y, bueno, apenas hoy estamos marcando coreografías, pero hasta el momento la que tenemos más lista es la del bolero clásico y estamos fácil. Yo estoy fascinada. Me encanta mucho. Yo me acuerdo que bailaba bolero con mi papá. Entonces me trajo buenos recuerdos", indicó.

La modelo contó que vienen con una coreografía más intensa para la gala de este domingo.

"Estamos trabajando muy fuerte y concentrados en eso; no nos queda otra opción. Mi familia me ha estado apoyando en todo momento. Desde ayer, en cuanto me nominaron, empezaron con cadenas de votación, como siempre, brindándome su apoyo incondicional", finalizó.

Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com o bien, enviar un mensaje de texto, por medio del WhatsApp 6070-0777, según su preferencia: #TeamLynda o #TeamBerny.



Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.