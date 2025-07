Los favoritos de los famosos para MQB: estos son los nombres que suenan fuerte

Mientras Teletica Formatos afina los detalles del regreso de Mira Quién Baila (MQB), las estrellas de la primera edición ya tienen en mente a sus posibles sucesores.

La producción todavía no confirma el elenco, pero los exparticipantes tienen claro a quiénes quieren ver sudando la gota gorda en la pista.



Desde cantantes hasta creadores de contenido, los nombres que suenan para la nueva temporada no solo tienen talento, sino también historias que pueden conectar con el público. La exreina de belleza Lisbeth Valverde, por ejemplo, no duda en postular a Jeff On.

​“Primero porque es un gran amigo y tiene mucho talento para la música. Es un excelente cantante, y estoy segura de que como bailarín también lo haría genial. Tiene una personalidad perfecta para el programa y mucho sabor venezolano. Además, sabe generar contenido, y eso también es importante en este tipo de formatos”, comentó.

Para ella, las cualidades esenciales que debe tener una celebridad en MQB son: carisma, compromiso, persistencia, cercanía con el público, disposición de tiempo y, sobre todo, ganas de disfrutarlo.



El youtuber Diego Bravo también hizo su elección: la periodista Erika Morera.

“Tiene carisma, disciplina, belleza y talento. Una de las claves es ser competitivo y no rendirse, porque esto no solo es físico, también es un juego mental. Además, ser auténtico, darse a querer y meterle un poquito de picante, porque esto también es entretenimiento”, explicó.

La cantante Vanessa González apostó por un nombre que ya circula en rumores: Ítalo Marenco.

“Sé que tiene sus dotes para el baile, pero además es un personaje que conecta con la gente. Su humor y personalidad serían un éxito en el programa. Pero si me voy por el gremio de cantantes, sin duda Jeff On y Zorán tienen mi apoyo”, declaró.

​Por su parte, Lynda Díaz nominó a la doctora Vanessa Fumero.

“Es muy carismática. Lo importante es que los participantes sean ellos mismos y que no escuchen los comentarios negativos. Nadie sabe el enorme esfuerzo que esto implica”, señaló.

El modelo Berny Madrigal mencionó a su amigo Neto Rangel:

“No es fácil estar ahí adentro. Aunque uno no sea el más ágil, tener conocimiento básico de baile ayuda. También es clave estar comprometido y dispuesto a darlo todo”, comentó.

Marvin Hidalgo fue directo con su propuesta: Michael Blake.

“Tiene carisma y representa sectores del país que normalmente no tienen visibilidad en este tipo de programas, como los ganaderos y agricultores. MQB también debe ser para los vaqueros”, aseguró.

La influencer Libni “Mimi” Ortiz fue más extensa en su argumentación y eligió a Araya Blogs.

“Él empezó desde cero, desde un pueblo como San Carlos. No es modelo, no es cantante, no es hijo de nadie famoso. Su historia puede inspirar a mucha gente que se ve reflejada en él y eso vale mucho. Representa la posibilidad de que alguien común logre cosas grandes”, expresó con entusiasmo.

"Mimi" también destacó lo que cree que cualquier participante debería tener para brillar en MQB.

​“Más que talento, lo que hace la diferencia es la disciplina. Aprender pasos de baile profesional en pocos días es durísimo. Yo era muy terca y no me rendía hasta que lo lograba. La constancia y el trabajo duro superan cualquier talento nato. Además, hay que disfrutar cada momento, mantener los pies en la tierra y recordar que es el público quien te apoya. MQB transforma tu mente, tu cuerpo y tu vida”.

Teletica.com contactó a todos los participantes de la primera temporada, aunque no todos respondieron la consulta.

¿Quién será parte del nuevo elenco?

Mientras la producción continúan explorando nombres y leyendo sugerencias del público, los fans ya comenzaron a postular a sus favoritos en redes sociales. El regreso de Mira Quién Baila promete una temporada igual de emotiva, competitiva y entretenida que la primera.



La pista se prepara. ¿Ya tiene usted su favorito?