Lisbeth Valverde se lesiona costilla en semana final de ‘Mira quién baila’

A cuatro días de la gran final de Mira quién baila (MQB), la exreina de belleza y finalista de este formato de baile, Lisbeth Valverde, se lesionó una costilla.

​“Ya tengo algunos días de estar con una molestia en la costilla izquierda. Ayer me hicieron varias revisiones porque me vieron inflamada, pero hay que seguir ensayando. A estas alturas hay que seguir.

"Estábamos normal, llevábamos como tres horas de ensayos y habíamos evitado las cargadas por lo mismo. Intentamos hacer un movimiento y en eso sentí yo una presión. Desde ese momento no puedo respirar bien ni alzar los brazos. En eso vinimos donde la doctora del canal, que me puso analgésico y estamos esperando para irnos a Emergencias para que me revise un especialista", añadió.

Valverde confesó sentirse frustrada, ya que no sabe si su salud le permitirá presentar las tres coreografías de la final.

"Me siento frustrada, tengo energía y demasiadas ganas, solo que me limita que me duela tanto la costilla. Espero que ahorita me ayuden, me quiten el dolor para poder seguir. Yo lo quiero hacer bien, a mí no me gusta poner excusas ni nada. Me siento frustrada porque se me sale de control", añadió entre lágrimas la modelo.