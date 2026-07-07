Lisbeth Valverde conducirá 'Mira quién baila': "Siento maripositas en el estómago"

Lisbeth Valverde será una de las presentadoras de la tercera temporada de Mira quién baila (MQB). Tras su paso como participante de la primera edición, la exreina de belleza afirmó que recibe esta nueva oportunidad con entusiasmo y agradecimiento hacia la producción de Teletica.

Valverde aseguró que participar en los proyectos del canal siempre representa una experiencia de aprendizaje para ella.

"Me siento súper feliz, con maripositas en el estómago. Cada vez que participo en una producción del canal es una experiencia que me deja muchísimo aprendizaje", comentó a Teletica.com.

La nueva conductora también agradeció el respaldo de su familia, del programa y de la productora, Vivian Peraza.

"Estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, con la producción del programa, con Vivi, con los dueños del canal y con todo el equipo tan lindo. Ya he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y realmente se siente como familia", expresó.

Valverde explicó que afrontará este nuevo reto con la misma preparación que tuvo para Nace una Estrella. Indicó que continúa reforzando aspectos relacionados con la conducción y la locución.

"El canal ha sido una universidad para mí. He aprendido muchísimo en este proceso y, en especial, Vivi Peraza me ha ayudado montones con consejos. Hemos aprendido en el camino", señaló.

La presentadora recordó que en la primera temporada vivió el programa como concursante. Ahora espera disfrutar la experiencia desde otra perspectiva.

"La primera vez bailé y fue una experiencia muy enriquecedora. Ahora la voy a vivir de una forma diferente. Llego con mucha actitud, con muchas ganas de aprender, de hacer las cosas bien y de disfrutar un excelente ambiente laboral", afirmó.

Sobre su incorporación al espacio, Valverde indicó que la producción la contactó hace varios días para conversar sobre el proyecto y coordinar su disponibilidad.

Actualmente permanece en Houston, Texas, donde desarrolla actividades relacionadas con una agencia de viajes que comparte con su pareja.

"Conversamos sobre mi disponibilidad porque me encuentro en Estados Unidos. Estoy en una gira relacionada con nuestra agencia de viajes, pero el otro mes regreso a Costa Rica para organizarme de nuevo con respecto al programa", explicó.

La tercera temporada de 'Mira quién baila' está prevista para estrenarse en setiembre. La producción anunciará próximamente el resto del equipo que integrará el programa.

El estreno está previsto para setiembre, según confirmó la producción del formato a Teletica.com.

﻿Además de Valverde, la también exreina de belleza Natalia Carvajal y el periodista Edgar Silva continúan como presentadores del espacio dominical.



La producción trabaja en la presentación oficial del equipo completo. Próximamente se darán más detalles al respecto.