¡Lesión no frena a Daniel Montoya! Vea aquí cómo se prepara para tercera gala de MQB

El humorista Daniel Montoya, participante del programa Mira quién baila (MQB), regresó a los ensayos pese a enfrentar su segunda lesión desde el inicio de la competencia (vea el video adjunto en la portada).

Montoya sufrió una inflamación en sus rodillas durante los primeros días de ensayos y, más recientemente, una molestia en el dedo gordo del pie derecho, que generó preocupación sobre su participación en la tercera gala del show.

“Parece que me fisuré un dedo, me van a llevar a hacerme una placa. No me duele, solo me molesta un poco, pero vamos a ver qué pasa. Ya las rodillas están en todas”, relató el humorista sobre la lesión el pasado martes.

El ortopedista Álvaro Rivera explicó que el golpe se localiza en la base del dedo gordo, en el sesamoideo, una estructura ósea que limita significativamente la función del pie.

​“El tendón responsable del movimiento de punta del pie está muy resentido por el golpe. Se le aplicó un tratamiento inyectado, antiinflamatorio y analgésico, y se le recomendó reposo y hielo”, detalló.

Tras cumplir las indicaciones, Montoya retomó los ensayos junto a su pareja de baile, Tatiana Sánchez. Esta semana, la dupla se prepara para interpretar merengue, en lo que promete ser un espectáculo lleno de ritmo y energía.

La producción del programa sigue evaluando si Montoya estará en condiciones de participar en la gala del próximo domingo, aunque él se muestra optimista y enfocado en no perder más días de preparación

Esta semana será la primera gala de eliminación. Los dos famosos en “zona de riesgo” requieren su apoyo para seguir en competencia: Randall “Chiqui” Brenes e Ivonne Cerdas.



