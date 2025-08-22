La emotiva razón por la que Ítalo Marenco aceptó el reto de MQB

La participación de Ítalo Marenco en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) no solo marca su llegada a la familia de Teletica, también representa un homenaje personal y silencioso a sus padres, quienes siempre lo alentaron a perseguir sus sueños.

En una entrevista con Teletica.com, Marenco recordó cómo un comentario de su padre fue determinante para animarlo a aceptar esta nueva etapa en su carrera.

​"En una de esas galas (de un formato de baile de Teletica) invitaron a mi papá. Yo, por obvias razones, me quedé afuera en el carro esperándolo. "Cuando entró al carro estaba tan feliz, se había tomado fotos con todo el mundo y me dice: 'Papi, vea, yo a usted lo voy a ver bailar en esa pista algún día.' Me quedé así, le dije a mi papá, ‘bueno, no está cuerdo este señor…’, y por obvias razones no pude. Y me dice: ‘Vas a ver, bandido…’", relató Marenco.

Años después, reflexionó, entendiendo que su padre tenía razón y que este momento finalmente había llegado.



El actor Álvaro Marenco murió en febrero de 2023 a los 73 años, luego de enfrentar un diagnóstico de cáncer de próstata. Después de superar complicaciones originadas por el COVID-19, la recuperación se complicó por una infección bacteriana que lo llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Esta pérdida se suma a la de su madre, la actriz Roxana Campos, quien falleció hace cinco años tras una larga lucha contra el cáncer.



Ítalo reconoce que la presencia de su familia, especialmente de su hija y de su esposa Cindy, lo ha acompañado en este nuevo reto, y asegura que sus padres, desde donde estén, estarían orgullosos de verlo brillar en la pista de Mira quién baila.



