¡Keyla Sánchez y “El Chunche” en la pista! MQB revela invitados del próximo domingo

El próximo domingo 9 de noviembre, la pista de Mira quién baila (MQB) brillará con un resplandor diferente, pues no solo se presentarán los siete famosos y sus bailarines. También llegarán al Estudio Marco Picado reconocidas figuras de medio nacional, algunas ya han pisado la pista de baile, mientras otras debutarán bailando en televisión nacional.

El presentador de televisión Ítalo Marenco se presentará con los mundialistas de Italia 90: Róger Flores, Germán Chavarría, Claudio Jara y Mauricio “El Chunche” Montero.

El DJ brasileño Neto Rangel bailará junto a la creadora de contenido Keyla Sánchez.



La maquillista Mariana Uriarte brillarán en el escenario con la presentadora de televisión Montserrat del Castillo.



La fisioterapeuta Katherine Campbell bailará junto a la campeona de la primera temporada de MQB, la boxeadora Naomy Valle.



El cantante Jefferson Donado “Jeff- On” compartirá la pista con la influencer y modelo Kimberly Loaiza.

¡Los nominados también engalarán la pista! Ericka “Keka” Morera bailará junto a la presentadora de Buen Día, Nancy Dobles. Por su parte, el humorista Daniel Montoya se presentará junto al maquillista Adán Chinchilla y al locutor Irán Blanco, conocido como “El Maleku”.

En los próximos días, se dará a conocer el orden y los ritmos de cada performance.

Además de estas presentaciones, cada famoso deberá presentar un segundo número, al igual que en la octava gala del formato, por lo que el reto para cada concursante es doble.

Recuerde que en la novena gala se realizará la cuarta eliminación de temporada. “Keka” Morera y Daniel Montoya necesitan su apoyo para seguir en competencia. El famoso que menos apoyo reciba, dirá adiós a la pista de MQB.

Siga la gala de este 9 de noviembre a partir de las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

​