Katherine Campbell se convierte en la quinta eliminada de 'Mira quién baila'

La fisioterapeuta Katherine Campbell se convirtió en la quinta elimina de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) luego de su primera y única semana en "zona de riesgo".

Por su parte, el carismático presentador de televisión Ítalo Marenco sigue en competencia.

Con su salida, Campbell llevará una ayuda económica de $3.000 a su causa social: Renacer Rosa de Limón.

​"Esa fundación la elegí porque es apoyar a las mujeres después del cáncer, qué sigue. Me gusta la valentía, el entusiasmo con el que las señoras sacan adelante a otras señoras que pasaron por la misma situación", acotó Campbell al inicio de su participación en la competencia.

Ahora solo quedan cinco participantes en el reality de baile y dos galas.

