Katherine Campbell promete “disfrutar cada ritmo con el corazón” en MQB

La fisióloga y especialista en terapia deportiva y rehabilitación pélvica, Katherine Campbell, es una de las 10 concursantes de Mira quién baila (MQB).



Campbell, con más de una década de experiencia en fisioterapia, asegura que su participación en el programa es un reto que ha asumido con entusiasmo.

​ “Mi preparación ha sido muy intensa, pero también muy emocionante. He tenido que dedicarle muchas horas al baile, a ensayar cada paso y a aprender ritmos que nunca había intentado”, afirmó en su primera entrevista como concursante con Teletica.com.

Sobre los nervios que acompañan la competencia, la fisioterapeuta señaló que los maneja transformándolos en energía positiva.

​“Respiro profundo y me recuerdo por qué estoy ahí: para disfrutar, para retarme y para dar lo mejor de mí. También pienso en toda la gente que me apoya, eso me llena de fuerza”, comentó.

Campbell confesó que su ritmo favorito es la soca, mientras que el tango es el que más respeto le genera, por la precisión y conexión que requiere. Además, destacó que cuida su alimentación, descanso y realiza entrenamientos adicionales, mientras que en lo mental practica visualización y meditación.



La participante promete autenticidad y pasión en cada presentación.

​“El público puede esperar entrega total. Estoy aquí para mostrarme tal cual soy y disfrutar cada ritmo con el corazón. Ojalá me apoyen, porque cada voto será un impulso para seguir creciendo y demostrando que los sueños se cumplen con esfuerzo y dedicación”, ratificó.

La temporada contará con un elenco diverso que incluye a Neto Rangel, Jeff-On, Thais Alfaro, Ericka Morera, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Randall “Chiqui” Brenes.

Aún queda un nombre por revelar, mientras la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada continúa.





