Katherine Campbell e Ítalo Marenco son los nominados en novena gala de MQB

La novena gala de Mira quién baila (MQB) se celebró este domingo 9 de noviembre y fue, quizá, una de las más intensas de la temporada.

Cada participante tuvo el reto de presentar dos coreografías: una junto a su bailarín profesional y otra en formato especial, con invitados inesperados que apor﻿taron emoción, sorpresa, humor y hasta nostalgia deportiva.

¡El público decidió! Luego de una semana en "zona de riesgo", se definió la cuarta eliminación del programa: Daniel Montoya dijo adiós al reality de baile, mientras que Ericka "Keka" Morera sigue en competencia.

El humorista de Toros Teletica logró el 47,4% de los votos, mientras que la empresaria logró el 52,6% del apoyo emitido. Ahora Montoya llevará los $3.000 ganados a su causa social: Proyecto Daniel.

Además, la próxima gala también habrá nominación. Ahora Ítalo Marenco y Katherine Campbell están nominados y requieren su apoyo para seguir en competencia.

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Mariana Uriarte y a Michael Rubí, quienes con su invitada Montserrat del Castillo lograron enamorar a los jueces y al público con su tango. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.



Más de 20 personas en la pista: así fueron las presentaciones

Al ser las 7 p.m., la noche inició con un opening cargado de energía y fusión de ritmos, donde el elenco encendió la pista al ritmo de Queen y AC/DC, con cha cha, paso doble y jive, acompañados de pirotecnia fría y guitarras en escena. La celebración marcó el tono: ritmo, actitud y competencia al rojo vivo.

Durante esta gala, los presentadores Edgar Silva, Natalia Carvajal y Mauricio Hoffmann, quien sustituye temporalmente a Natalia Rodríguez, animaron la competencia y dieron la bienvenida a los siete participantes y a las estrellas invitadas.

Mariana Uriarte y Michael Rubí fueron los encargados de abrir oficialmente la gala con un jive inspirado en el clásico Mambo N° 5 .

"Se puede no perder la esencia, pero bailar mucho mejor. Me gusta mucho como han bailado, porque han metido figuras de jive", indicó el experto Isaac Rovira.

"Michael, qué pedazo de bailarín. Hoy nos presentaste otro registro de personaje, pero aumentando tu nivel de dificultad. Acaban de presentarnos una coreografía impecable", agregó el juez tico Mauricio Astorga. La influencer volvió luego a escena para uno de los actos más elegantes de la noche: un tango junto a la presentadora Montserrat del Castillo , que destacó por dramatismo y precisión en las líneas. ​"Menudo trío, Michael si se ponen a dos más, bailas con las cuatro. Qué maravilla. Felicidades, nada más que felicidades", expresó Toni Costa.

​"Esta coreografía y esta interpretación, es un tango, pero es una mezcla. Es una coreo digna de la gala de hoy. Has puesto la barra altísima. Agradezco el aporte de hoy, porque te impulsó. No sé cómo lograron esta alzada, pero muy bien", dijo la jueza Isabel Guzmán. El cantante Jeff On junto a Alhana Morales y a su invitada, Kimberly Loaiza, encender la pista con un merengue, que aportó ritmo, coquetería y dinamismo al escenario. ​"Qué buena elección fue traer a Kim. Kim felicidades, me encantaron tus manos. Hubo cargada, juego de brazos, muy bien. Hay que mejorar el movimiento corporal de la parte de arriba, pero el resto, muy muy bueno", recalcó el juez Toni Costa. Más tarde, la pareja en competencia brilló con técnica en su quickstep de I’m So Excited. "Jeff haces que lo difícil se vea fácil y eso es una gran virtud. Uno ve esta presentación con una sonrisa. Felicidades porque en cada una de tus presentaciones das lo mejor. Creo que podrías explorar más expresiones faciales", pidió el juez tico.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Katherine Campbell y Erick Vásquez, quienes interpretaron un contemporáneo basado en Unsteady, una coreografía íntima y sensible.

​"Yo creo que con el Wow has tenido una fuerza y energía, positiva. Bailar en esa rampa no es nada fácil, me ha gustado. Creo que puedes trabajar tu espalda, para que no te veas nada rígida, pero muy bien" expresó el juez Astorga.

Luego, la campeona Naomy Valle se sumó a una salsa casino llena de fuerza, técnica y empoderamiento femenino.

​"Esta coreografía me ha gustado más que la anterior. Lo he visto más suelto, más cómoda bailando. Muy interesante, divertida. Yo creo que se les veía bien bailando juntas, lo que sí es que en algún momento te veo espectacular y otros momentos te ves perdida. Me falta ese punto extra de concentración y meterse en el personaje al 100%", mencionó el juez Rovira.



Por su parte, Daniel Montoya y Tatiana Sánchez presentaron número disco con la participación de Adán Chinchilla e Irán Blanco “El Maleku”, una puesta en escena divertida, ochentera y cargada de personalidad.

​"Qué buen regalo me han traído. Esto fue entretenimiento puro. Se ven increíbles. No puedo con que ves a Tati, llevando la cuenta y al final, haces como si hubieras hecho tu mejor baile", expresó entre risas la jueza Isabel Guzmán.

Más tarde, apostaron por la bachata con Darte un Beso.

​"No te faltó nada, porque vi una presentación bastante completa. Vi cadera, complicidad, movimientos", recalcó Costa.

​﻿"Aquí el menos es más. Esto que vimos ahora, concentrado en los giros, las alzadas, vimos bien. Nos agarró un poco tarde, pero te felicito porque vi mucho ahora", mencionó Isabel Guzmán.

El juez Mauricio Astorga también regresó a la pista con de El baile del sua sua junto a Alhana Morales, provocando risas, aplausos y mucha complicidad entre el panel y el público.

El resto del jurado se puso de pie ante este performance lleno de energía.

​"Disculpa la producción. Despedazamos la pista. Dejamos varias tablas flojas. Es que Alhanna crece cuando baila conmigo. Agradezco a los jueces por ponerse de pie, lo hacen más por cariño que por otra cosa", bromeó el intérprete de "Morgan".

Repase el baile completo en la siguiente nota:



El presentador Ítalo Marenco, acompañado de la campeona mundial Lucía Jiménez, llevó alegría pura con su cha cha I Feel Good.

​"En el nivel en el que estamos, esperamos un nivel mayor y quiero destacar tu desarrollo actoral y has entendido que menos es más. Muy bien las miradas, los gestos y la narración de la historia. Muy bien, los felicito", ratificó Astorga.

Pero su segundo número fue uno de los más esperados de la temporada: un baile libre junto a los mundialistas de Italia 90, Mauricio “El Chunche” Montero, Claudio Jara, Róger Flores y Germán Chavarría. La propuesta mezcló orgullo nacional y energía de estadio, cerrando la noche con un grito de identidad colectiva.

​“He visto mucha pasión, pero habéis sacrificado mucho bailé”, indicó Toni Costa.

​“Yo creo que tal vez no hace falta porque queremos verlos hacer y hacer... Se agradece y se ve el corazón y esa entrega. Felicidades por eso”, destacó la salvadoreña.​

En su número especial, Ericka "Keka" Morera y Javier Acuña aparecieron con la presentadora Nancy Dobles en un performance inspirado en Moulin Rouge, cargado de desplante, teatralidad y expresión escénica.

​"Me encanta cuando los bailes vienen con tantos detalles y estaban bien hechos. "Keka" es importante tus pies, hay que trabajarlo. Te tengo que decir algo, tienes que enfocar a la energía en ti, compite contra ti misma", mencionó el juez Costa.

La periodista y el bailarín en su segundo número de la noche apostaron por el cha cha al ritmo de Fireball.

​"Si hay control, muchísima explosividad. Debemos de trabajar los pies, definir hacia donde van, pero este cierre que has tenido esta nota, espectacular", recalcó la jueza salvadoreña.

Neto Rangel mostró su versatilidad. Primero sedujo al público con un foxtrot suave y estilizado junto a Jazhell Acevedo con Feeling Good.

​"Se te nota que estás como nuevo. Para mí esta coreografía, con dos partes muy claras. Me ha gustado la postura, cómo mueves el cuerpo. En general, es una coreografía que me ha gustado mucho", subrayó el juez Rovira.

En su segunda salida, el reguetón fue protagonista junto a Keyla Sánchez al ritmo de Bombón.

​"Aquí es donde aplica el refrán Dios los hace y ellos se juntan. Keyla siempre es refrescarte verte. El reguetón es energía y lo sintetizaron muy bien. Muy bien esto, muy bien tu noche", expresó el juez tico.

El programa cada vez aumenta más su nivel y los seis participantes en competencia luchan por sus fundaciones y ese Gran Premio de $15.000.

Siga este formato de baile y su cuarta eliminación, el próximo domingo a partir de las 7 p.m. por Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.