Jeff-On y Alhana Morales ganan primera gala de MQB: “Sabemos que es una responsabilidad”

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) arrancó con fuerza y dejó como protagonistas de la primera gala a Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, y la profesora de danza Alhana Morales, quienes fueron reconocidos como la Pareja Wow de la noche gracias a su impecable interpretación de un vals con la canción Love on the brain.

Con un montaje cargado de dramatismo, apoyado en el uso de un fresnel para resaltar la atmósfera de la coreografía, los bailarines conquistaron al jurado y al público presente, lo que les valió un galardón que viene acompañado de un premio económico de $1.000.

Los jueces no escatimaron en elogios. Mauricio Astorga calificó la presentación como “un deleite” y destacó la facilidad con la que ambos hicieron ver una coreografía compleja. Rovira, experto en danza, resaltó la interpretación y la técnica de Jeff-On, aunque le recomendó “relajar un poco las rodillas” para alcanzar mayor naturalidad.

Tras recibir el reconocimiento, Jeff-On expresó que para él el premio representa “un compromiso muy grande y una gran responsabilidad”, al tiempo que reconoció el talento de sus compañeros en la competencia.

​“Estaba muy reñido, muy cerrado, pero aceptamos con mucho cariño que nos hayan dado ese reconocimiento”, comentó con emoción.

Por su parte, Alhana Morales subrayó la dedicación de su compañero y la seguridad que sintió al bailar a su lado.

​“Me sentí supersegura bailando con Jeff y le agradezco demasiado porque se comprometió con la coreografía y con todo lo que había que hacer. Él es muy exigente consigo mismo y yo estoy para acompañarlo y ayudarle. Este premio lo recibimos con gratitud, pero no nos vamos a confiar: vamos a seguir trabajando fuerte porque esto deja la vara muy alta”, señaló.

La profesora adelantó que su objetivo es seguir explotando el talento de Jeff-On, al que describió como un bailarín versátil y capaz de adaptarse a diferentes estilos. Ambos confirmaron que ya se encuentran trabajando en la coreografía de la próxima semana, conscientes de que cada ritmo trae un nuevo reto.

Además del triunfo artístico, Jeff-On recordó el propósito social que lo impulsa a participar en el concurso: apoyar a la fundación Pollitos de Hierro, dedicada a niños con cáncer.

​“Este formato y todo lo que hacemos en la pista no es ni siquiera para nosotros, es para nuestra fundación. Ellos dicen en su eslogan: ‘El amor lo cura todo, y el cáncer no es una excepción’. También pienso en las personas que nos ven en casa, en familia. Este programa es un espacio de encuentro donde la gente deja atrás sus problemas para disfrutar de un momento grato”, expresó.

La dupla cerró la velada con una promesa: mantener la disciplina y el compromiso que ya les valió el primer galardón de la temporada, y demostrar cada semana por qué fueron la primera Pareja Wow de la competencia.