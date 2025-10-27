Jeff-On logra con ‘La Máscara’ su tercer galardón Wow en MQB: “Fue un trabajo arduo”

Por tercera ocasión, el venezolano Jefferson Donado, conocido en el mundo del baile como “Jeff-On”, y su pareja de pista, Alhanna Morales, se llevaron el codiciado Premio Wow en Mira quién baila (MQB).

Su presentación, inspirada en la película La Máscara, cautivó tanto al jurado como a los televidentes, consolidando su estatus como una de las parejas más sólidas de la competencia.

​“Sí, para mí y para Alhanna, sabemos que es un reconocimiento grandísimo, porque aparte del rol que cumple en el día de la gala, los jueces también están dando sugerencias, porque todos estamos bailando por un buen show. Más allá de ganar un Wow, de ser nominados, o de que si estoy nervioso o no, nos preparamos y ellos también aportan para que se ofrezca un show maravilloso para todos los televidentes que están en casa, sentados en familia”, expresó "Jeff-On" tras recibir el galardón.

Para el bailarín, la creación de la coreografía fue un proceso profundo y reflexivo.

​“Más allá de… yo procuro con cada coreo que me toca. Por ejemplo, paso doble, yo vi muchos videos de toreros en Plaza de Toro. En este caso, vi un poco de análisis, resúmenes de la película y toda la parte filosófica que hay detrás de la máscara, donde dice que todos tenemos una máscara que queremos exteriorizar en cierto momento, para bien o para mal. Utilizamos como fachada para expresar algo que llevamos dentro, en este caso, del actor de la película (Jim Carrey) muy introvertido y aprovechaba a este personaje para demostrar toda esa euforia, todo eso que quería expresar. "Entonces, empecé a estudiar y yo dije, ¿qué quiero yo expresar? Y yo sé que muchas personas ven en pantalla lo que no necesariamente soy yo, pero aprovecho esta máscara para poder expresar todo eso que a mí me encanta, que es el arte, es el baile, es la música y es entretener”, acotó.

El personaje de La Máscara no solo conecta con la película, sino que también refleja la cultura pop y de fiesta que el público reconoce:

​“La máscara, aparte de ser un personaje de película, es un personaje de fiestas que mucha gente lleva a sus bodas, a sus eventos. Entonces, está muy relacionado con la cultura pop, con la cultura de fiesta de nosotros, porque a veces uno va a una fiesta y dice, viene una comparsa con la máscara. Entonces, aunque uno no haya visto la película, conoce al personaje”, añadió.

El venezolano no ocultó que el trabajo para lograr la perfección fue exigente.

​“Sí fue un trabajo arduo de estudiar las facciones del personaje. No quisieron usar muchos elementos, props y cosas así, para que se mantuvieran, por más que sean mis facciones, pero bueno, aquí está una calvita, una cosa que aguantó la coreografía, pero ya se está saliendo”.

El Premio Wow, que viene con un incentivo económico de $1.000, será dividido según acuerden la pareja.

La próxima semana, "Jeff-On" y Alhanna se preparan para conquistar la pista con pop-hiphop y samba, mientras continúan apoyando su fundación Pollitos de Hierro.

Repase la presentación de la pareja aquí:







